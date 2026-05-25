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'La Provincia 53' de Onda Cero, Premio Saliou Traoré por invitar a pensar sobre el Sáhara

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Madrid, 25 may (EFE).- El pódcast documental 'La Provincia 53' de la emisora Onda Cero ha ganado el VIII Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África, concedido por Casa África y la Agencia EFE, por su ejercicio de memoria y reflexión sobre la presencia española en el Sáhara Occidental, ha anunciado este lunes el jurado del galardón.

'La Provincia 53' es un pódcast documental de 15 capítulos emitido en Onda Cero en 2025 sobre la historia de la presencia española en el Sáhara Occidental, desde su colonización en el siglo XIX hasta la retirada del personal civil y militar de la entonces provincia número 53, tras la conocida como Marcha Verde en 1975.

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Es un trabajo "para recordar (y reivindicar) los vínculos que unen a los pueblos saharaui y español, unidos por casi un siglo de historia y de convivencia", en palabras de sus propios autores.

El pódcast, en el que intervienen una veintena de expertos, historiadores españoles y saharauis, militares y testigos directos de los acontecimientos, está escrito, dirigido y realizado por Jorge Abad, periodista con 25 años de experiencia y subdirector del programa 'Más de uno' de Onda Cero, y cuenta con la narración de Carlos Alsina y con María Jesús Moreno en la producción.

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El jurado, que ha anunciado el galardón en coincidencia con el Día de África, que se celebra cada 25 de mayo, ha destacado la "altísima calidad" del pódcast ganador, su "impresionante" valor documental, lo oportuno de su publicación en el 50 aniversario de la Marcha Verde y su invitación a reflexionar sobre los vínculos de España con el Sáhara.

En esta octava edición el jurado ha estado presidido por el director general de Casa África, José Segura, a quien han acompañado el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano Flores, y el consejero editorial del periódico El Mundo y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Felipe Sahagún.

También han formado parte Antonina Cupe, responsable de Comunicación de la Fundación Mujeres por África, y como nuevos miembros Jean-Arséne Yao, director de publicación de la revista VisionAfriQ y miembro del Comité Científico de la Cátedra Unesco de Estudios Afroamericanos, y la escritora y columnista Asaari Bibang.

El director general de Casa África ha resaltado que esta edición, que ha recibido 29 candidaturas, en su mayoría procedentes de España (24) y el resto de Argentina (2), Italia (1), México (1) y Perú (1), "ha sido una de las más ricas en contenido y variación de los últimos años".

"El trabajo ganador es excepcional, muy oportuno" y aborda un tema que "todavía genera muchas preguntas", ha comentado Segura sobre 'La Provincia 53'.

Para el presidente de la Agencia EFE, el pódcast "tiene un impacto muy notable y apela también a una responsabilidad histórica" que ha creado "vínculos" entre los pueblos saharaui y español.

Se trata de un trabajo "abrumador, que hace reflexionar sobre el Sáhara y lleva tu foco mental ahí, con una elegancia en el tratamiento que te obliga a reflexionar sin verlo desde una perspectiva maniquea", ha argumentado Oliver.

En la misma línea, Bibang ha subrayado la reflexión a la que invita el pódcast, mientras que el director de publicación de VisionAfriQ ha valorado su pertinencia en el aniversario "de un acontecimiento fundamental" en la historia de España.

A juicio de Sahagún, es "un ejercicio de memoria de periodismo que incomoda porque pone el foco donde debe, sin ruido, sin declaraciones altisonantes o adjetivos estrambóticos, sin querer ir a denunciar quién tiene la responsabilidad o no en el Sáhara".

Por su parte, Cupe ha elogiado la "edición impecable" del pódcast y que trata un tema "súper relevante" y lo contextualiza "de una manera increíble".

Mientras, Nicolás Castellano ha sostenido que "hay un trabajo histórico brutal" por el guion y la cantidad y calidad de los testimonios, así como un nivel de documentación "impresionante".

El Premio Saliou Traoré lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de EFE fallecido el 13 de octubre de 2018 en Dakar, y su objetivo es reconocer a los profesionales que ofrecen una mirada rigurosa sobre la realidad del continente africano.

Dotado con 5.000 euros y una estatuilla de la artista María de Frutos, Premio Nacional de Artes Plásticas (2015), está abierto a periodistas de cualquier nacionalidad, así como a instituciones y asociaciones profesionales que deseen proponer candidaturas.

En esta VIII edición cuenta con el patrocinio general del Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y RIU Hotels & Resorts. EFE

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EFE

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