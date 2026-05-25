El Plan Infoca trabaja en un incendio forestal en un paraje de Níjar (Almería)

Almería, 25 may (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado a las 13:00 horas de este lunes en el paraje Pozo de los Frailes, ubicado en el término municipal de Níjar (Almería).

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, el incendio está catalogado como "activo", situación en la que las llamas se extienden sin control, produciéndose la propagación del fuego, y pudiendo presentar uno o más frentes.

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Para combatir el fuego se han movilizado cinco medios aéreos, tres helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

Respecto al operativo desplegado en tierra, trabajan en la zona dos grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BRICA), un técnico de operaciones y un agente medioambiental. EFE

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