Hazte Oír pide la imputación de la mujer e hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra

Madrid, 25 may (EFE).- La asociación Hazte Oír ha pedido al juez del caso Plus Ultra la imputación de la esposa y de las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en esta causa como presunto "líder" de una trama de tráfico de influencias.

Hazte Oír, que ejerce de acusación popular en esta causa, ha presentado a primera hora de este lunes un escrito en el que solicita al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama una batería de diligencias de investigación.

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Entre ellas, solicita la imputación formal de las hijas del expresidente -Laura y Alba Rodríguez Espinosa-, la primera de ellas como administradora de Whathefav S.L., sociedad señalada en el escrito como pieza del entramado económico, y la segunda por su vinculación a esta misma empresa.

También pide imputar a Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, por su condición de cotitular de una cuenta que habría recibido fondos de Análisis Relevante S.L..

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En su escrito, la asociación pide al juez la incorporación a las actuaciones de la querella presentada por Hazte Oír contra Zapatero.

Reclama que se cite como investigados a los exmiembros del Consejo de Ministros que aprobaron el préstamo a Plus Ultra y que no estarían aforados actualmente: Arancha González Laya, Pablo Iglesias Turrión, Isabel Celaá Diéguez, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias.

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También que se cite como investigado a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y a su exasesor Koldo García por su relación con la denominada 'vía Ábalos'.

Hasta la fecha hay tres acusaciones populares personadas en esta causa -PP, Vox y Hazteoir.org- y otras cinco pendientes de prestación de fianzas y subsanación de defectos procesales (Manos Limpias, Iustitia Europa, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum).

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El pasado viernes, el juez Calama se dirigió a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas para pedirles que presenten alegaciones sobre la conveniencia procesal de agrupar a las acusaciones populares. EFE