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Felipe González cree que debería haber elecciones este año

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València, 25 may (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado este lunes que debería haber elecciones generales este 2026 y ha reivindicado el liderazgo no mercenario, el que se ejerce por el beneficio de la población.

Durante un diálogo abierto a los medios de comunicación organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha señalado que la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra "nos afecta como país, como partido y como personas".

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Ha manifestado, pese a reconocer que algunos recibirán mal esta opinión, que no ve a Zapatero "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que él está viendo, y ha dicho que no coincide con él en muchas políticas que ha hecho.

No obstante, ha afirmado que la presunción de inocencia es indiscutible y la actuación del juez es "extremadamente garantista".

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El expresidente ha indicado además que si fuera del PP, como dicen algunos -a los que ha respondido que si trabajara para el Partido Popular, este "ya habría ganado"-, no emprendería una moción de censura en estos momentos. EFE

(Foto) (Vídeo)

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