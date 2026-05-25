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El frente de izquierdas llama a recuperar la agenda progresista ante un PSOE "en crisis"

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Madrid, 25 may (EFE).- Los partidos asociados bajo el lema "Un paso al frente" (Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid) han explicado este lunes que están "sentando las bases" para una candidatura electoral con la que "recuperar una agenda progresista en un momento en el que el Partido Socialista está en crisis".

Lo ha indicado así Eduardo Rubiño, diputado regional de Más Madrid, en una rueda de prensa en Madrid convocada por los cuatro partidos de manera conjunta, de forma previa al tercer acto de "Un paso al frente", que tendrá lugar el próximo sábado en Barcelona.

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Ha señalado que los cuatro partidos están reafirmando su voluntad de asociación, que quieren hacer extensiva a otras fuerzas políticas, movimientos sociales y ciudadanía progresista en general: "Tenemos la responsabilidad y el deber de poner esa alternativa encima de la mesa".

"Vamos a escuchar todas las propuestas que nos hagan", ha añadido, respecto a los mensajes de unidad lanzados por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

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Rubiño ha añadido que están examinando "la fórmula para concurrir a las elecciones" y que lo hacen "con ciencia, orden y método", tal como Rufián apuntó para concentrar los esfuerzos en cada provincia.

Sobre los avisos de fin de legislatura desde el PNV y CC, Rubiño les ha pedido que expongan "si prefieren que gobiernen Feijóo y Abascal".

Eva García Sempere, secretaria de organización de IU, ha abogado también, en la misma rueda de prensa, por una continuidad del gobierno de coalición con el PSOE, al subrayar que no tienen ninguna intención de "abrir la puerta a la extrema derecha".

Ha pedido apoyos parlamentarios para aprobar normativas sobre la figura de los expresidentes del Gobierno o las limitaciones a los 'lobbies', y se ha preguntado "¿dónde están las fuerzas que tendrían que empujar?", para sacar adelante leyes sobre esos asuntos. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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