Caballero espera que el Celta se clasifique para la Liga de Campeones en el curso 26-27

Vigo, 25 may (EFE).- El Celta puso esta tarde el broche institucional a la temporada con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Vigo, donde el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, mostró su deseo de que el equipo vuelva el próximo año para celebrar la clasificación para la Liga de Campeones.

“Cuando se está en Europa se le coge gusto y este año vamos a repetir. Dentro de un año volveremos a estar aquí y volveremos a estar en Europa, y quien sabe si en la Champions. Cuando yo era pequeño llegar a Europa era un mito, por eso tenemos que celebrarlo. El Celta es un club muy respetado en LaLiga”, manifestó el regidor socialista.

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Durante la recepción, Caballero destacó el “extraordinario” fútbol que practicó el equipo dirigido por Claudio Giráldez, y avanzó que la nueva grada de Gol cada vez más cerca de convertirse en realidad.

“La próxima temporada ya tendremos más animación con la grada de Gol, y dentro de 3 o 4 años ya jugaremos con la nueva grada de Tribuna. Serán 40.000 asientos para los partidos del Celta”, aseguró el alcalde, quien recordó que este curso el equipo ganó “Al Real Madrid y al Atlético, solo nos faltó el Barcelona y eso es lo que tenemos que conseguir el próximo año”.

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Por su parte, la presidenta del Celta agradeció el apoyo institucional, poniendo en valor la buena sintonía entre el club y el Ayuntamiento al destacar que “las cosas están yendo bien porque todo el mundo está remando en la misma dirección”. EFE

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