Espana agencias

Caballero espera que el Celta se clasifique para la Liga de Campeones en el curso 26-27

Guardar
Google icon

Vigo, 25 may (EFE).- El Celta puso esta tarde el broche institucional a la temporada con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Vigo, donde el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, mostró su deseo de que el equipo vuelva el próximo año para celebrar la clasificación para la Liga de Campeones.

“Cuando se está en Europa se le coge gusto y este año vamos a repetir. Dentro de un año volveremos a estar aquí y volveremos a estar en Europa, y quien sabe si en la Champions. Cuando yo era pequeño llegar a Europa era un mito, por eso tenemos que celebrarlo. El Celta es un club muy respetado en LaLiga”, manifestó el regidor socialista.

PUBLICIDAD

Durante la recepción, Caballero destacó el “extraordinario” fútbol que practicó el equipo dirigido por Claudio Giráldez, y avanzó que la nueva grada de Gol cada vez más cerca de convertirse en realidad.

“La próxima temporada ya tendremos más animación con la grada de Gol, y dentro de 3 o 4 años ya jugaremos con la nueva grada de Tribuna. Serán 40.000 asientos para los partidos del Celta”, aseguró el alcalde, quien recordó que este curso el equipo ganó “Al Real Madrid y al Atlético, solo nos faltó el Barcelona y eso es lo que tenemos que conseguir el próximo año”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la presidenta del Celta agradeció el apoyo institucional, poniendo en valor la buena sintonía entre el club y el Ayuntamiento al destacar que “las cosas están yendo bien porque todo el mundo está remando en la misma dirección”. EFE

dmg/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisiones aplica planes de inserción de condenados por corrupción y pornografía infantil

Infobae

'Primada' conmemora los 800 años de la Catedral de Toledo a través de 330 obras de arte

Infobae

El Milan despide a Allegri tras el adiós a la 'Champions'

Infobae

Griezmann, el ‘7’ en 7 goles con el Atlético

Infobae

Griezmann, 10 años en el Atlético en 10 frases

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Todo lo que ha encontrado la UDEF en la caja fuerte de Zapatero: joyas, relojes y piezas de oro que el sumario atribuye a “herencias” y “regalos de viajes”

El rastro del dinero del caso Plus Ultra: Julio Martínez “canalizaba los fondos de las influencias” y Zapatero y su entorno “serían los principales beneficiarios”

El juez señala a las hijas de Zapatero como “elemento finalista” de la trama y le sorprende porque “no aportaban valor propio”: “Apunta a una estructura orientada a justificar pagos”

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente