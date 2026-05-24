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Normalizado el tránsito en la frontera de Ceuta con Marruecos

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Ceuta, 24 may (EFE).- El tránsito en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos se ha normalizado este domingo después de que en las últimas horas haya alcanzado esperas incluso de hasta 8 horas y una media cercana a las 5 horas para cruzar la aduana.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el paso de vehículos se ha normalizado después de que la Delegación del Gobierno haya reforzado el dispositivo en la zona para evitar las aglomeraciones.

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El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, se ha desplazado hasta la zona para comprobar el operativo que ha obligado a destinar un mayor número de efectivos policiales y de control para agilizar las largas colas.

La Delegación del Gobierno ha activado un dispositivo de seguimiento permanente sobre el terreno, lo que ha motivado también la apertura de más carriles para el paso y la colaboración de la Gendarmería de Marruecos para colaborar.

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Esta situación ha permitido reducir a menos de una hora la espera después de que se llegara a acumular hasta más de ocho horas para cruzar la aduana fronteriza.

El próximo miércoles se celebra la Fiesta del Sacrificio de la comunidad musulmana, por lo que lo que el lunes y el martes no hay clases en los colegios e institutos de Ceuta, lo que había motivado un gran incremento en el tránsito.

Ante esta festividad, muchos ceutíes con familia en Marruecos han aprovechado para cruzar la aduana fronteriza. EFE

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EFE

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