El Huesca dice adiós a Segunda y a su etapa más duradera en el fútbol profesional

Huesca, 24 may (EFE).- El Huesca ha dicho adiós este domingo al fútbol profesional, un triste acontecimiento para la afición azulgrana y que pone fin a la etapa más brillante de la historia del conjunto oscense con años consecutivos entre Segunda y Primera División, en los que logró competir en la élite del fútbol español en dos ejercicios.

Con su marcha de la Liga Hypermotion el Huesca desciende a Primera RFEF, que sustituyó a la antigua Segunda B, de la que la escuadra Altoaragonesa también logró salir entre los años 2008 y 2013 para añadir a su recorrido cinco temporadas más en la categoría de plata.

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Entre sus logros además de alzarse con el Campeonato de la Segunda División en la temporada 2019-2020 con Michel al mando del equipo, el Huesca se codeó con los mejores equipos del país las campañas 2018-2019 y en la temporada 2020-2021 que ascendió a Primera con Rubi en el banquillo.

El ejercicio que ahora acaba comenzó intenso en lo económico para la entidad oscense con la llegada de los grupos inversores consta y Arca que aportaron respectivamente 4.000.000 de euros y 2.200.000 euros. y la venta del Alcoraz al Gobierno de Aragón Por 24.000.000 de euros a pagar en cuatro años, lo que permitió salvar la situación económica de un club que se encontraba en la ruina.

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En cuanto a lo estrictamente deportivo en la actual temporada el descenso ha llegado tras los infortunios de una directiva carente de experiencia y que ha cometido errores y desaciertos constantemente sin saber reaccionar Mientras de ello son los tres entrenadores: Sergio Guilló, Jon Pérez “Bolo” y José Luis Oltra y los dos directores deportivos Ángel Martín González y Javier Sanz de Arce que ha pasado por la entidad a lo largo de la temporada.

También es reflejo de la bisoñez de la directiva la confección de una plantilla sobre dimensionada a la que se sumaron el mercado invernal siete fichajes que no han aportado absolutamente nada a pesar de su alto coste.

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El descenso de categoría ha supuesto para los aficionados la ciudad y la provincia un mazazo ya que existía la convicción de que no ocurriría este año, pero a este inesperado dolor se suma también el fracaso deportivo que supone salir del fútbol profesional. Una caída a Primera Federación que también conlleva serios golpes a la imagen del club, a su prestigio y a sus recursos económicos, lo que además se traducirá en una merma de trabajadores una entidad que llegó a contar con ciento diez empleados cuando militó en Primera División.

El presupuesto para la próxima temporada en Primera Federación con el objetivo de regresar lo antes posible al fútbol profesional sea de los más elevados de la categoría al situarse en más de seis millones de euros, cifra que sin embargo supone una rebaja respecto del actual temporada de más del cincuenta por ciento. El siguiente curso la plantilla también será muy distinta a la de la presente campaña, ya que la mayoría de los jugadores no continuaran bien porque no cuente el club con algunos de ellos o porque los futbolistas se acogerán a la cláusula de resarcir el contrato por el descenso.

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De rozar ir al cielo a descender al infierno El Huesca se marcha así de la Liga Hypermotion tras cinco temporadas en las que ya había coqueteado con el descenso especialmente en la campaña 2023-20244 en la que terminó décimo séptimo con cuarenta y nueve puntos. Sin embargo el conjunto alto aragonés también se quedó cerca de los puestos de playoff un año después una temporada, en la 2024-2025 cuando el equipo entrenado entonces por el Antonio Hidalgo concluyó el campeonato liguero octavo a tan sólo dos puestos de la promoción con sesenta y cuatro puntos, cinco menos que el sexto clasificado el Almería.

Un triste adiós para una entidad que puso rumbo firme hacia el profesionalismo a finales de la primera década del milenio tras lograr el histórico ascenso Segunda División en la temporada 2007- 2008, pero entonces el Huesca ya conoce lo que es salir del fútbol profesional pues militó en Segunda B en las campañas 2013-2014 y 2014-2015 y regresar con fuerza, unos recientes antecedentes, en los que la entidad puede mirarse para poner de nuevo rumbo a la categoría de plata y quién sabe quizá otra vez a la élite nacional. EFE

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