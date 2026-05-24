El Gobierno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao

Durango (Bizkaia), 24 may (EFE).- El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado este domingo los incidentes ocurridos ayer a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.

Zupiria ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y de investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".

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La Policía vasca detuvo a cuatro personas y realizó varias cargas contra quienes esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas de la Flotilla. EFE

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