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Valverde: “Tengo que marcharme y ser un aficionado más del Athletic”

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Madrid, 23 may (EFE).- Ernesto Valverde, quien dirigió este sábado su último partido como entrenador del Athletic Club en la derrota ante el Real Madrid (4-2), aseguró que se marcha “emocionado” y con el sentimiento que tiene que dejar el cargo para “ser un aficionado más” del club vasco.

“Han sido muchos partidos, estoy muy emocionado de terminar, creo que es el momento en el que tengo que marcharme y ser un aficionado más del Athletic”, dijo en rueda de prensa.

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Valverde no quiso dar consejos a su sustituto, el alemán Edin Terzić, pero sí dejó un mensaje: el Athletic es “especial”.

“¿Consejos? que no me haga caso, soy malo para dar consejos, pero este club es especial”, declaró.

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Además, se mostró “un poco enfadado” por su equipo tras finalizar la primera parte con 2-1, que les dejó a un gol de empatar.

“He acabado un poco enfadado por descontrolarnos en el juego. Cuando estás a punto de empatar te marcan dos goles más. El Real Madrid no se anda con tonterías”, dijo. EFE

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EFE

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