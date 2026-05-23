Espana agencias

Alfonso Díaz: "Descender no es un desastre, es un cambio económico"

Guardar
Google icon

Palma, 24 may (EFE). - El consejero delegado del Mallorca, Alfonso Díaz, comentó tras confirmarse el descenso a LaLiga Hypermotion que bajar de categoría "no es un desastre económico para el club, es un cambio".

"He pasado por muchas dificultades, nos hemos caído y nos hemos levantado. Lo siento mucho por los trabajadores, vamos a trabajar con mucho empeño para volver. Descender no es un desastre, es un cambio económico. Hemos conseguido tener un club mucho más saneado económicamente", explicó.

PUBLICIDAD

El dirigente pidió "perdón a la afición": "Es un momento muy duro para el club, vamos a trabajar para reconstruir y devolver al club a LaLiga EA Sports. Simplemente darle las gracias y pedirle disculpa. Las razones las analizaremos, si desciendes es que las cosas no se han hecho bien. Trabajaremos en subir lo más rápido posible", declaró.

El consejero delegado evitó responder a la pregunta sobre si va a dimitir: "Hemos estado seis años en Primera, hemos dado alegrías, el club cada vez es más fuerte y está más preparado que otros años para volver cuanto antes. Hay que ser positivos y trabajar", sentenció. EFE

PUBLICIDAD

1012193

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Martín Demichelis: "El club necesita reconstruirse"

Infobae

Manolo González: "Quiero quedarme, estoy fuerte"

Infobae

Juan Barbazán triunfa en Cans al obtener tres premios con su obra 'María Rita'

Infobae

Orjan Nyland se despide del Sevilla: "Doy gracias por mi tiempo aquí"

Infobae

Guillermo Almada: "Estoy seguro de que ya están preparando la próxima temporada"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe de la UDEF señala a Zapatero como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros

El informe de la UDEF señala a Zapatero como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Los activistas de la Flotilla regresan a España con incidentes y cuatro detenidos por desobediencia en su llegada a Bilbao

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

ECONOMÍA

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

DEPORTES

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça