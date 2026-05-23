Alfonso Díaz: "Descender no es un desastre, es un cambio económico"

Palma, 24 may (EFE). - El consejero delegado del Mallorca, Alfonso Díaz, comentó tras confirmarse el descenso a LaLiga Hypermotion que bajar de categoría "no es un desastre económico para el club, es un cambio".

"He pasado por muchas dificultades, nos hemos caído y nos hemos levantado. Lo siento mucho por los trabajadores, vamos a trabajar con mucho empeño para volver. Descender no es un desastre, es un cambio económico. Hemos conseguido tener un club mucho más saneado económicamente", explicó.

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El dirigente pidió "perdón a la afición": "Es un momento muy duro para el club, vamos a trabajar para reconstruir y devolver al club a LaLiga EA Sports. Simplemente darle las gracias y pedirle disculpa. Las razones las analizaremos, si desciendes es que las cosas no se han hecho bien. Trabajaremos en subir lo más rápido posible", declaró.

El consejero delegado evitó responder a la pregunta sobre si va a dimitir: "Hemos estado seis años en Primera, hemos dado alegrías, el club cada vez es más fuerte y está más preparado que otros años para volver cuanto antes. Hay que ser positivos y trabajar", sentenció. EFE

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