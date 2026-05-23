Pablo Ortells: "Asumo toda la responsabilidad"

Palma, 24 may (EFE). - El consejero delegado de fútbol del RCD Mallorca, Pablo Ortells, asumió "toda la responsabilidad" tras consumarse el descenso a LaLiga Hypermotion y confirmó que quiere seguir trabajando "para devolver al club a Primera".

"Asumo toda la responsabilidad, hay que seguir trabajando para hacer un equipo fuerte y volver a Primera. Cuando hay descensos, las plantillas sufren cambios, con jugadores que seguirán y otros que no", explicó.

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"Yo creo que la propiedad está involucrada en el proyecto, sigue adelante y tenemos que seguir invirtiendo para volver a Primera División. Me planteo seguir trabajando por este club, venimos de unos años donde hemos disfrutado con este grupo y toca trabajar para dejar al Mallorca en LaLiga EA Sports", insistió.

"Agradecer a la afición por todo el apoyo que nos ha dado, está muy bien con el equipo y nosotros pedir disculpas porque no hemos estado a la altura. Si en 38 jornadas no hemos sido capaces de estar fuera de los tres que descienden es que no hemos hecho las cosas bien", dijo. EFE

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