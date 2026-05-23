Espana agencias

Sporting de Lisboa y Diputación de Valencia, lideran la clasificación tras primera jornada

Guardar
Google icon

Castellón, 23 may (EFE).- El Sporting Clube de Portugal y el Diputación de Valencia lideran la clasificación, masculina y femenina respectivamente, de la Copa de Europa de clubes tras la disputa de la primera jornada en la pistas del Gaetà Huguet de Castellón.

La competición, que vuelve a celebrarse siete años después, deparó el dominio del conjunto español del Diputación de Valencia en categoría femenina, con un total de 123 puntos, seguido por el Sporting portugués con 114; mientras que la tercera plaza la ocupa el Enka Sports Clube turco con 101,5 puntos y la cuarta el FACSA-Playas de Castellón, que participa por primera vez en la competición femenina, tras recibir una invitación como equipo anfitrión.

PUBLICIDAD

La clasificación masculina la domina el Sporting de Portugal con 99 puntos, mientras que de cerca le siguen el Enka Sports Clube turco y el equipo local del FACSA-Playas de Castellón, ambos igualados con 93 puntos. Entre los tres se jugarán el título este domingo.

Ambas competiciones de decidirán en la segunda y última jornada que se disputará este domingo y que arrancará a las 9:30 horas con la prueba de disco masculina y que concluirá a las 13:50 con el relevo de 4x400 masculino. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Barcelona festejará este domingo el título en la avenida María Cristina

Infobae

Enrique Riquelme, en el Bernabéu: "Es un día importante porque habrá elecciones pronto"

Infobae

Luis Casimiro: “No le puedo exigir más a este equipo”

Infobae

Senegal agradece a Mohamed VI el indulto a senegaleses condenados tras la Copa de África

Infobae

La despedida a Carvajal arranca con un tifo de la primera piedra en la Ciudad Deportiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Los activistas de la Flotilla regresan a España con incidentes y cuatro detenidos por desobediencia en su llegada a Bilbao

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

ECONOMÍA

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

DEPORTES

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido