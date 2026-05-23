Sporting de Lisboa y Diputación de Valencia, lideran la clasificación tras primera jornada

Castellón, 23 may (EFE).- El Sporting Clube de Portugal y el Diputación de Valencia lideran la clasificación, masculina y femenina respectivamente, de la Copa de Europa de clubes tras la disputa de la primera jornada en la pistas del Gaetà Huguet de Castellón.

La competición, que vuelve a celebrarse siete años después, deparó el dominio del conjunto español del Diputación de Valencia en categoría femenina, con un total de 123 puntos, seguido por el Sporting portugués con 114; mientras que la tercera plaza la ocupa el Enka Sports Clube turco con 101,5 puntos y la cuarta el FACSA-Playas de Castellón, que participa por primera vez en la competición femenina, tras recibir una invitación como equipo anfitrión.

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La clasificación masculina la domina el Sporting de Portugal con 99 puntos, mientras que de cerca le siguen el Enka Sports Clube turco y el equipo local del FACSA-Playas de Castellón, ambos igualados con 93 puntos. Entre los tres se jugarán el título este domingo.

Ambas competiciones de decidirán en la segunda y última jornada que se disputará este domingo y que arrancará a las 9:30 horas con la prueba de disco masculina y que concluirá a las 13:50 con el relevo de 4x400 masculino. EFE

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