0-1. El Telecable gana en Fraga y toma ventaja en la eliminatoria

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El Telecable Gijón tomó ventaja en las semifinales de la OK Liga Iberdrola femenina tras ganar en casa del Esneca Fraga, con un solitario gol de Nuria Obeso en el primer tiempo (0-1).

De esta manera, el conjunto aragonés pierde el factor pista y deberá ganar en la pista del vigente campeón el 30 de mayo para forzar un hipotético tercer partido, que se disputaría el próximo 2 de junio en el mismo escenario del primer partido.

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En un duelo parejo, el tercer clasificado de la primera fase aprovechó mejor sus ocasiones ante el conjunto aragonés, que solo le ha faltado el gol para discutir el triunfo al Telecable. EFE