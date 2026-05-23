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Sánchez Flores: Nuestro deber es mejorar a los jugadores y que puedan ser vendidos

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Vitoria, 24 may (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, apuntó que su deber es “mejorar a los jugadores y que sean susceptibles de ser vendidos” y se refirió especialmente a Antonio Blanco y Toni Martínez.

El técnico compareció en rueda de prensa tras caer ante el Rayo Vallecano y además de hablar del partido se refirió al futuro de algunos jugadores.

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Se mostró a favor de tener hombres como Jon Guridi o Carlos Protesoni, que acaban contrato, pero aclaró que no fue un mensaje para el club. “Forman parte de esos jugadores que ocupan campo y se despliegan”, afirmó.

Quique Sánchez Flores mostró su deseó de que Toni Martínez y Abde Rebbach puedan jugar el Mundial con sus respectivas selecciones, España y Argelia.

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Sobre el delantero murciano dijo que “el Alavés necesita este tipo de jugadores para cumplir sus objetivos” y sobre Abde subrayó que tuvo “una gran aparición”.

Respecto al partido, consideró que hubo “muchas ocasiones y fue un partido muy abierto”.

“El primer tiempo tuvimos control y en el segundo cuando sacaron dos delanteros hemos ajustado peor”, explicó y reconoció que les hicieron daño al contraataque.

A pesar de todo, se mostró “feliz por acabar en Primera y por haber conseguido el objetivo y sin llegar a la presión de jugarnos la categoría”, pero “dolidos” porque les gusta ganar.

“Haremos lo posible para que el equipo se mantenga más firme que este año y haremos las cosas infinitamente mejor”, prometió el entrenador albiazul.

“No hemos sido capaces de juntarnos bien y nos faltaron piernas para acabar el partido”, manifestó. EFE

jd/jl

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EFE

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