Prohens, reelegida presidenta del PP de Baleares con el 99,93% de los votos

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha sido reelegida en el cargo con el 99,93% de los votos.
El resultado de las votaciones, llevadas a cabo esta semana, ha sido dada a conocer la mañana de este sábado en el XVII Congreso autonómico de los 'populares' Baleares.
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A Prohens la acompañarán en este nueva etapa al frente del PP de Baleares los mismos dirigentes orgánicos que en la anterior, Sebastià Sagreras como coordinador general y Sandra Fernández como secretaria general.
((Habrá ampliación))
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