El Mirandés se juega la vida ante un Granada sin presión

Miranda de Ebro (Burgos)/Granada, 23 mayo (EFE).- El Mirandés afronta este domingo en Anduva (18.30 horas) una auténtica final por la permanencia ante el Granada con la imperiosa obligación de ganar para mantenerse con opciones de salvación ante la última jornada.

El cuadro granadino viaja a Miranda de Ebro sin nada en juego, al tener amarrada la salvación, y con numerosas bajas, aunque con el deseo de cerrar la campaña de la mejor manera posible.

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En un ambiente de tensión competitiva y de júbilo a la vez, por las fiestas locales de San Juan del Monte, al equipo rojillo solo le valen los tres puntos, que es la diferencia que le separa del Cádiz, quinto por la cola, para seguir manteniendo un hilo de vida.

El técnico local, Antxon Muneta, ha insistido durante la semana en que el equipo debe centrarse únicamente en “hacer lo que toca” y olvidarse de cuentas y resultados ajenos.

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Muneta tiene disponible a toda la plantilla, salvo a Hugo Novoa, baja por sanción, y Selvi, por lesión.

El Granada llega a Anduva, donde siempre ha ganado, con una interminable lista de bajas: los lesionados Luca Zidane, Álvaro Lemos, Manu Lama, Loic Williams, Bambo Diaby, Pedro Alemañ y Rayan Zinebi; el ghanés Oscar Nassei, con su selección; y los sancionados Rubén Alcaraz, Álex Sola y Jorge Pascual.

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El equipo dirigido por José Rojo ’Pacheta’ está deseando que acabe la temporada, ya que tras alcanzar la permanencia ha perdido en Córdoba (1-0) y ante el Burgos (0-1), aunque quiere hacerlo con buen sabor de boca.

El técnico formará con un once titular cogido con pinzas en defensa, con Diego Hormigo como improvisado central, y mucho más reconocible de mitad de campo hacia arriba, con Sergio Ruiz y Manu Trigueros repescados para la titularidad en la medular.

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- Alineaciones probables:

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano, Javi Hernández, Thiago Helguera, Bauza, El Jebari, Carlos Fernández y Unax.

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Granada: Astralaga; Pau Casadesús, Flores, Hormigo, Diallo; Sergio Ruiz, Izan, Trigueros; Pablo Sáenz, José Arnaiz y Petit.

Arbitro: Marta Huerta der Aza (Comité Tinerfeño)

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Estadio: Anduva.

Horario. 18.30. EFE

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