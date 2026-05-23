Osasuna va a Getafe sin Víctor Muñoz pero con Raúl Moro

Pamplona, 23 may (EFE).- El Club Atlético Osasuna ha citado a 22 futbolistas para enfrentarse al Getafe Club de Fútbol en el último partido de LaLiga EA Sports (Primera División) que disputará esta tarde en el Coliseum, a donde acude sin el lesionado Víctor Muñoz pero con el recuperado Raúl Moro.

Son las novedades confirmadas en la convocatoria anunciada por el club este mismo sábado, cuando Osasuna disputa una auténtica final porque los rojillos necesitan para su permanencia en la máxima categoría al menos puntuar para no depender de terceros, mientras que el conjunto madrileño defiende la séptima plaza que le da acceso a Europa, y en principio sólo le vale ganar.

PUBLICIDAD

Será a partir de las 21.00 horas en el Coliseum. Alessio Lisci ha comunicado la lista de convocados antes de que el equipo viajase a Madrid, de forma que Raúl Moro regresa a la convocatoria tras perderse el último partido por lesión.

Aunque Víctor Muñoz e Iker Muñoz son baja para el encuentro, ambos viajan y formarán parte de la expedición para estar junto a sus compañeros.

PUBLICIDAD

Los 22 convocados son:

. Porteros: S. Herrera, Aitor Fdez. y Stamatakis.

PUBLICIDAD

. Defensas: I. Benito, Juan Cruz, Herrando, V. Rosier, Javi Galán, Boyomo, Abel Bretones, Catena y Arguibide.

. Centrocampistas: Torró, Moncayola, Aimar, Rubén García, Moi Gómez y A. Osambela.

PUBLICIDAD

. Delanteros: Raúl, Kike Barja, Budimir y Moro. EFE