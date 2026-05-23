Maroto defiende que el rescate del Gobierno de Plus Ultra fue un "escudo social"

Madrid, 23 may (EFE).- La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria, Reyes Maroto, ha defendido este sábado la actuación del Gobierno en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 y ha expresado su "confianza plena en la justicia" ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por este caso.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas durante la manifestación estatal de las Escuelas Infantiles en la capital, en la que ha sido preguntada por la investigación a Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias.

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"El Gobierno actuó como tenía que actuar, con el escudo social, protegiendo empresas y a trabajadores, y donde estuvo el Partido Popular en esos días y en esos meses tan críticos fue votando en contra de todas estas medidas", ha asegurado Maroto quien ejercía de ministra de Industria, Comercio y Turismo durante ese periodo.

Al ser preguntada sobre si cree que la investigación a Zapatero es un caso de 'lawfare', la socialista ha remarcado que "la justicia tiene que hacer su trabajo" y ha pedido "no juzgar a personas que ahora mismo se tienen que defender", con lo que ha rechazado la "condena pública y mediática" que está haciendo el Partido Popular. EFE

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