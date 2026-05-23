Rescatan un ibis eremita, una rara avis amenazada con solo 1.100 ejemplares en el mundo

Ciudad Real, 23 may (EFE).- Un ibis eremita, una de las aves más amenazadas del planeta y de la que apenas sobreviven unos 1.100 ejemplares en todo el mundo, es tratada en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Chaparrillo, en Ciudad Real, tras haber sido rescatado herido en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros.

El ave fue localizada por un vecino de la zona en una finca agrícola y, gracias al emisor GPS que portaba, pudo ser identificada como un ejemplar perteneciente al proyecto europeo de recuperación 'Waldrappteam', dedicado a la reintroducción del ibis eremita en Europa.

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Según ha explicado a EFE Chus Fernández, integrante del equipo del proyecto en España, se trata de una hembra llamada Ennyl, nacida en 2024 en Centroeuropa y guiada el pasado otoño hasta Cádiz mediante un programa de migración asistida con ultraligeros junto a más de treinta ibis jóvenes.

La especialista ha señalado que el animal comenzó hace aproximadamente una semana a mostrar síntomas de debilidad durante sus desplazamientos por distintos puntos de la península ibérica.

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La colaboración entre voluntarios, observadores de aves y agentes medioambientales permitió localizarla en la provincia de Ciudad Real, donde fue capturada y trasladada al Centro El Chaparrillo, donde permanece bajo vigilancia veterinaria.

Los especialistas han detectado que el ibis presenta una herida profunda en la zona de la glándula uropigial, situada en la base de la cola, posiblemente provocada por el ataque de un depredador aéreo.

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"Creemos que pudo sufrir el intento de captura por parte de alguna rapaz, posiblemente un águila perdicera o un falcónido", ha indicado Fernández, quien ha añadido que esa lesión le habría provocado dolor e infección, dificultando el movimiento normal del ave.

El equipo veterinario del centro de recuperación le ha administrado medicación y, si la evolución es favorable, el animal podría ser liberado nuevamente en unas tres o cuatro semanas.

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La intención es que el ibis sea soltado en el mismo entorno donde fue recuperado, como se ha hecho anteriormente con otros ejemplares atendidos dentro de este programa europeo de conservación.

El ibis eremita está considerado una de las aves más raras y amenazadas del mundo.

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La especie desapareció prácticamente de Europa hace siglos y actualmente sobrevive gracias a distintos programas internacionales de recuperación impulsados en países como España, Austria, Alemania o Marruecos.

En Andalucía, el Proyecto Eremita mantiene desde 2004 una población estable en la provincia de Cádiz, donde actualmente viven cerca de 300 ejemplares en libertad.

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El proyecto centroeuropeo 'Waldrappteam' trabaja en la creación de una población migradora capaz de recuperar antiguas rutas entre Centroeuropa y el sur de la península ibérica, pasando por Cataluña, donde también se reintroduce la especie.

Los expertos advierten de que las principales amenazas para la especie siguen siendo la caza furtiva, las electrocuciones en tendidos eléctricos, los ataques de depredadores y los efectos del cambio climático sobre sus rutas migratorias.

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La recuperación de Ennyl en Ciudad Real supone, según los especialistas, un nuevo ejemplo de la importancia de la cooperación entre proyectos científicos, administraciones públicas y ciudadanía para garantizar la conservación de una especie al borde de la extinción. EFE

abc/msm/oli

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