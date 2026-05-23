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Maroto defiende la actuación del Gobierno en el rescate de Plus Ultra y muestra "confianza plena en la justicia"

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La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este sábado la actuación del Gobierno en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, momento en el que ella era ministra de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo, y ha expresado su "confianza plena en la justicia" ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por este caso.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama acordó este martes investigar a Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción.

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"Yo creo que el Gobierno actuó como tenía que actuar, con el escudo social, protegiendo empresas y a trabajadores, y donde estuvo el Partido Popular en esos días y en esos meses tan críticos fue votando en contra de todas estas medidas", ha señalado Maroto en declaraciones a los medios en la manifestación estatal de las educadoras infantiles en la capital.

Además, la portavoz socialista se ha respaldado en el comunicado emitido este viernes por la Comisión Europea en el que recordaba que el rescate, de 53 millones de euros, no necesitó su visto bueno para ejecutarse de acuerdo a las reglas europeas de ayudas de Estado, ya que no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que la operación sea notificada a Bruselas para su examen individual y porque el apoyo llegó a través de un fondo de recapitalización que sí fue validado por sus servicios.

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En este sentido, ha asegurado que el PSOE afronta la próxima semana "con tranquilidad" y con "confianza" en la inocencia del expresidente Zapatero, al que considera que se le ha hecho "una condena pública, una condena mediática" y una condena también por parte del Partido Popular que, "claramente, no puede dar ninguna recomendación".

Asimismo, al ser preguntada por si considera que se está produciendo un caso de 'lawfare', Maroto ha manifestado que "la justicia tiene que hacer su trabajo" y ha pedido "no juzgar a personas que ahora mismo se tienen que defender".

"Desde luego, confianza plena en la justicia. Yo siempre lo he dicho, la justicia está para hacer justicia, así que dejemos que trabaje y dejemos también a los investigados que se defiendan", ha añadido.

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