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Pellegrini: "Hemos creado una ambición deportiva que ojalá pueda crecer"

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Sevilla, 23 may (EFE).- Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Betis, ha manifestado tras cerrar la temporada con una victoria ante el Levante (2-1) que es "una gran emoción estar en esta institución y clasificarla seis años para Europa" y consideró que se ha "creado una ambición deportiva que ojalá pueda crecer en próximas temporadas”.

"La Champions ha sido lo máximo", dijo a los medios Pellegrini, para quien "salir del Benito Villamarín era complicado, pero el respaldo (de La Cartuja) ha permitido lograr el récord de puntos en casa: esos 60 puntos demuestran lo regular que ha sido el equipo”, afirmó.

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“Hay equipos que juegan la Champions y luego en Liga están en situaciones complicadas. Yo trato de mantener el equilibrio para no dejar la Liga de lado. Europa es más sencillo en una competición de regularidad. No sé qué habría pasado de haber seguido en Europa. Ese equilibrio ha dado regularidad, aunque la Champions genera una mayor exigencia mayor. La Liga, siempre como primera opción”, dijo.

Sobre qué se necesita para la Liga de Campeones, comentó que "el nivel que uno quiere tener depende de la parte económica".

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"No hay que hacer el ridículo y hacer un equipo que compita por Europa en Liga. El sobresaliente puede ser poco para valorar la temporada. El equipo fue capaz de levantarse tras las eliminaciones de Copa y Europa League. No es fácil clasificarse para la Champions, con la capacidad anímica de saber llevar las derrotas y los triunfos”, indicó.

Consideró que "es complicado saber ahora qué plantel se va a conformar" y que ya se verá "qué sucede con (Nelson) Deossa y con todos los futbolistas".

"¿Vender a Abde? Es un jugador importante y hay que traer a otros. No es el momento de hablar de altas y bajas. Hay que mejorar un plantel del que no tengo queja, solo palabras de agradecimiento”, apuntó.

Sobre las opciones de Pablo Fornals de jugar el Mundial, dijo que “ha hecho una excelente temporada: no creo que no vaya a estar en la lista”, afirmó. EFE

lhg/cb/jl

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EFE

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