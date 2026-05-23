'Génova' se desmarca de batallas en NNGG y anima a atraer a los jóvenes: "Ni inducimos ni paramos candidaturas"

El PP nacional que preside Alberto Núñez Feijóo quiere que el congreso de Nuevas Generaciones del mes de julio sirva para seducir a más votantes jóvenes, una franja de edad donde Vox ha crecido de forma notable en los últimos años. Por lo pronto, se ha postulado el presidente de NNGG de Madrid, Ignacio Dancausa, pero no se descarta que haya más candidaturas.

"Desde Génova ni inducimos ni paramos candidaturas", han asegurado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que admiten que este cónclave fijado para el 11 de julio permitirá testar las "habilidades" de su cantera juvenil y analizar sus "éxitos".

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El pasado 18 de mayo la Junta Directiva Nacional del PP que presidió Feijóo acordó la celebración del congreso de NNGG, en el que se producirá el relevo de Beatriz Fanjul, que es también diputada nacional en la Cámara Baja por Vizcaya y preside la organización juvenil desde el 11 de abril de 2021.

EL LUNES SE CONVOCA OFICIALMENTE EL CONGRESO DE NNGG

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El próximo lunes se convocará oficialmente el cónclave para elegir una nueva dirección en NNGG y se abrirá el plazo para presentar candidaturas. Los Estatutos de la organización señalan que para ser proclamado precandidato es necesario contar con el apoyo de, al menos, cien afiliados.

En concreto, Fanjul ha convocado este 25 de mayo por la tarde una reunión de la Junta Directiva de NNGG --máximo órgano de dirección entre congresos--, de la que forman parte todos los presidentes autonómicos de la organización juvenil, dado que son miembros natos.

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"Si alguien quiere dar el paso, lo lógico es que exprese su voluntad en esa reunión", han asegurado a Europa Press fuentes de Nuevas Generaciones, que piden no ver este cónclave como una carrera en la que van a competir las dos almas del partido, la más dura y la más moderada.

El pasado miércoles, el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, anunció en redes sociales que había trasladado a la dirección nacional del PP su voluntad de presentarse al congreso. "Quiero liderar una candidatura integradora que una a la juventud española y a la organización, la más grande de España en este momento crucial para nuestra generación", afirmó.

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A LA ESPERA DE VER SI HAY MÁS DE UN CANDIDATO

Dancausa, estudiante de doble grado de Gestión y Administración Pública y Economía en la Universidad Complutense de Madrid, de 25 años, cuenta con el apoyo del PP de Madrid de Ayuso. Con ella coincide en que hay que dar la batalla cultural.

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Hace unos días, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, celebró que se postule porque "ha estado por todas las universidades peleando". Es más, dijo que "ha transformado la organización de NNGG en Madrid" y "la ha hecho crecer", afiliando a "muchas personas" y dándole "un giro en su dinamismo" y "modernización".

En las quinielas aparecen más nombres, como la joven diputada en las Cortes valencianas Candela Anglés o el murciano Antonio Landáburu, que preside NNGG en la región. Habrá que ver si finalmente alguno de ellos mueve ficha la próxima semana, una vez que se convoque el cónclave.

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Fuentes de Nuevas Generaciones han señalado a Europa Press que "no hay candidato oficial" y que "Génova no se está metiendo" en el congreso. Desde el PP nacional apuntan en esa misma dirección al asegurar que "no van a poner un candidato" y que "no hay lista oficial". De hecho, consideran que el cónclave es una oportunidad que tienen sus jóvenes para "empezar a bregarse". "Ni inducimos ni paramos candidaturas", han abundado.

LO QUE DICEN LOS ESTATUTOS DE NNGG SI HAY MÁS DE UN CANDIDATO

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El Congreso Nacional de NNGG --que tendrá lugar el próximo 11 de julio-- elegirá al presidente de la organización juvenil y a los 35 vocales del Comité Ejecutivo Nacional, así como a 30 vocales para la Junta Directiva Nacional.

Los Estatutos de NNGG señalan que la elección del presidente nacional se llevará a cabo en el Congreso mediante compromisarios elegidos en listas abiertas. Añade que aquellos que sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su precandidatura ante la Comisión Organizadora correspondiente "entre los siete y quince días siguientes a la convocatoria" del cónclave. Además, para ser proclamado precandidato "será necesario presentar el apoyo de, al menos, cien afiliados".

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Las normas internas precisan que en el supuesto de que se presentasen dos o más precandidaturas, la Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados en el plazo máximo de 48 horas, convocando la campaña electoral interna por un plazo máximo de 21 días. "La Comisión Organizadora garantizará a todos los candidatos la igualdad de oportunidades, asegurará la neutralidad de la organización y velará por la transparencia en todo el proceso", agregan.

Además, los Estatutos indican que "si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de los precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la Presidencia de Nuevas Generaciones".