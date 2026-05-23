Los Certificados de Ahorro, una vía para mejorar la eficiencia energética de la vivienda

Raúl Gómez

Madrid, 23 may (EFE).- Los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permiten obtener una compensación económica por acometer obras de mejora del aislamiento o de los sistemas de climatización, se han convertido, según los expertos, en una de las vías para elevar la eficiencia energética de las viviendas.

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Alrededor del 80 % de las edificaciones en España son ineficientes energéticamente, según explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, en una entrevista con EFE.

Viñas apunta que el país está lejos de cumplir los plazos fijados por la Unión Europea (UE), que exige la descarbonización total del parque residencial de los países miembros para el año 2050.

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"Si contamos con que tenemos una tasa de rehabilitación del 0,15 % aproximadamente, eso quiere decir que llevar adelante la rehabilitación energética del parque de viviendas representaría unos 600 años", destaca.

Las causas de esta inoperatividad del sistema -opina el experto- son diversas y están "tanto en el lado de la ley como en cuestiones técnicas, económicas y administrativas".

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En este contexto, los CAE (vigentes desde 2023) se erigen como una de las posibles soluciones para afrontar el problema y, aunque aún son unos grandes desconocidos para los propietarios y comunidades de vecinos, son un mecanismo habitual en otros sectores como el industrial.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), los CAE son documentos electrónicos oficiales que garantizan que, tras llevarse a cabo una inversión de eficiencia energética, se ha conseguido un ahorro de energía final.

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Cada CAE, equivalente a 1 kilovatio hora (kWh) de energía ahorrada anualmente, permite recuperar parte del coste de la inversión.

El propietario de una vivienda puede acudir a un intermediario reconocido, que calculará el ahorro energético conseguido y emitirá un certificado que puede ser canjeado por una contraprestación económica a través del mismo intermediario.

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Esta contraprestación emana de los llamados 'sujetos obligados': empresas energéticas que deben contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales de eficiencia.

La contribución puede ser "mediante un pago directo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o aportando directamente CAEs a través del ahorro energético de terceros", aclara a EFE la directora de Consultoría Energética y CAE en EFFIC, Isabel Tejero.

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Los CAE se pueden aplicar en los sectores agropecuario, industrial, residencial, terciario o transportes, suponiendo un ahorro medio de unos 115-140 euros por megavatio hora (MWh) para el usuario final y siendo el sector industrial el que más certificados acumula (el 58 % del total, según datos oficiales del Miteco).

Tras la industria, el sector transportes representa el 24 % del total de CAE emitidos y el sector residencial aparece en tercer lugar, con un testimonial 8,7 %.

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Viñas lamenta que una herramienta "hermosa, ágil, eficaz y operativa" no sea aprovechada en un sector tan importante como el residencial, mientras que Tejero señala los motivos: "desconocimiento, fragmentación, bajo volumen de ahorros y complejidad de la gestión".

"El sector residencial está muy atomizado, no es lo mismo activar un proyecto de eficiencia en una industria o en un gran edificio terciario que hacerlo en miles de viviendas", dice.

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Desde la Asociación de Promotores y Constructores (APC), su director gerente, Alfredo Díaz-Araque, pide a su vez a las administraciones que se logre cierto "equilibrio entre la asequibilidad y la sostenibilidad".

"Si nos aumentan las exigencias para ser más eficientes a la hora de construir (...) yo tengo que incrementar mis costes, lo que supone un incremento en el precio de la vivienda y mayor dificultad de accesibilidad", denuncia.

Díaz-Araque sugiere que "lo que habría que hacer con este tipo de subvenciones es que lleguen a más personas vulnerables", por ejemplo, adelantando las ayudas al momento anterior de acometer la reforma.

Por su parte, Tejero subraya las palabras del director de la APC y concluye exigiendo mayor pedagogía ciudadana y colaboración público-privada.

"Aquí hay una oportunidad clara: si conseguimos simplificar el acceso, explicar mejor el mecanismo y acompañar técnicamente a los propietarios, el sector residencial puede convertirse en uno de los grandes motores de la eficiencia energética en España", sentencia. EFE