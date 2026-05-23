España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Guardar
Google icon
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 23 de mayo, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 23 de mayo.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 4, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

El tribunal señala que el tope para la excónyuge es siempre el de la pensión compensatoria dictada en el divorcio

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

La Aemet activa avisos por calor, lluvias y tormentas este fin de semana: los termómetros rozarán los 40 grados en estas zonas

Pese a que este sábado se esperan descensos térmicos localmente notables en algunos puntos, las temperaturas seguirán siendo veraniegas

La Aemet activa avisos por calor, lluvias y tormentas este fin de semana: los termómetros rozarán los 40 grados en estas zonas

Así se gestó el negocio de éxito de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, que ya abren sus tiendas por toda España: “Nos ponemos muy serias a nivel empresarias”

El dúo de periodistas ha hablado con ‘Infobae’ durante la inauguración de su nueva tienda en Madrid y ha explicado cómo fue el proceso de expansión empresarial

Así se gestó el negocio de éxito de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, que ya abren sus tiendas por toda España: “Nos ponemos muy serias a nivel empresarias”

Receta de tarta de Petit Suisse, un postre sin horno y listo en solo 10 minutos

Esta riquísima tarta sin horno es un postre frío, fácil y rápido, que utiliza como base galleta y como relleno una mezcla cremosa de petit suisse y nata

Receta de tarta de Petit Suisse, un postre sin horno y listo en solo 10 minutos

No basta con 20 ‘minutitos’ al día: este es el tiempo de ejercicio necesario para reducir realmente el riesgo de sufrir ataques cardíacos

Los autores del trabajo matizan que sus resultados no permiten establecer una relación de causalidad directa, sino únicamente asociaciones estadísticamente relevantes

No basta con 20 ‘minutitos’ al día: este es el tiempo de ejercicio necesario para reducir realmente el riesgo de sufrir ataques cardíacos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez