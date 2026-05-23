Naiara lanza su primer EP tras ganar OT 2023: "Descarté un disco entero hasta llegar aquí"

Carla P. Gumbau

Madrid, 22 may (EFE).- Han pasado dos años desde que Naiara (Zaragoza, 1997) saliera de la academia de Operación Triunfo 2023 como ganadora del programa. Tras varios sencillos y un álbum entero que fue "totalmente descartado", la cantante ha publicado este viernes su primer EP, 'La Española'.

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"Siento que este es un disco que me representa entero, todas las canciones que hay tienen un porqué, una delicadeza, una referencia a algún artista que me ha inspirado desde pequeña y, sobre todo, es un disco que me ha servido para reconciliarme con mi infancia", confiesa la cantante en una entrevista con EFE.

Este proyecto ha llegado al público dos años después de su salida de la academia de Operación Triunfo 2023, pero, como defiende Naiara, ha sido un tiempo necesario para desarrollarse como artista.

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"Para mí, el arte no está de la mano de la presión, porque si hay presión el arte no sale. He sido fiel a lo que siento y a lo que soy, a lo que me dice mi corazón y si yo en ese momento no tenía algo entre manos que me pareciera interesante contar prefería esperar. Creo que es mejor algo bueno tarde que algo malo pronto", expone.

El disco, a ritmo de folclore y estilos urbanos, toma como inspiración a "aquellas mujeres que han abierto caminos" en la música española, pero sobre todo, a las raíces y la infancia de la cantante.

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"En este proyecto hay canciones con mucha sensibilidad que me han abierto heridas que pensaba que tenía cerradas", apunta Naiara.

La artista habla en concreto de la relación con su padre, la cuál "nunca" ha existido, pero que, con este disco, ha conseguido perdonar: "Me ha ayudado a encontrar algo que no encontraba en mí, el perdón hacia él".

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El proceso de creación de 'La Española' y ese perdón le han permitido indagar en sus orígenes: "He querido fusionar mis raíces, de dónde vengo y dónde he nacido. Yo soy de Zaragoza, pero mi padre es de Extremadura, mi familia paterna es casi toda gitana y mi abuela materna es de Jaén. He querido fusionar todo esto en mi música", explica.

Desde la introducción de 'Celos' hasta su versión del grandioso tema 'Como yo te amo' Rocío Jurado, Naiara combina folclore y dejes flamencos con bases de reggaeton y otros estilos urbanos, mezclas que le recuerdan a su pasado como parte de una orquesta.

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"Como cantante de orquesta he cantado todos los estilos del mundo durante años y la fusión de estilos de este disco ha sido para mí encontrar mi punto de inflexión", confiesa.

Naiara describe el proceso de creación del proyecto como divertido y sobre todo gratificante: "Después de todos estos años desde que salí de la academia ha sido complicado encontrar mi camino, saber qué soy como artista, qué quiero proyectar de mí".

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Cuando salió de la academia, la artista sintió que su vida cambió "mucho de repente" lo cual le resultó "muy difícil de gestionar" al pasar "del 0 al 100, no hay un progreso".

"Necesitaba parar, quitar capas de mí y silenciar el ruido externo. Hice un disco entero que nunca va a salir, he necesitado parar y hacer y fallar hasta llegar al acierto", describe Naiara.

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El acierto ha llegado en forma de un proyecto que tiene otra "cara B" que saldrá este año y que compone, como canta en su tema 'Rabia bien puesta', su mirada de lo que es ser "una mujer española".

"Lo que quería proyectar con este disco es la forma de ser de las mujeres españolas, nuestra manera de hacer las cosas, de querer, de sentir esa rabia, ese poderío que tenemos ante la vida, esa forma de querer que tenemos tan pasional, y también del orgullo que tengo de ser española. Me encanta mi país, su gente y nuestra cultura", recoge la cantante.

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Pero más allá de eso, este es un homenaje a las mujeres que le han inspirado, desde Isabel Pantoja a Rocío Jurado, a quien versiona en este disco en un 'Como yo te amo' que se dedica a sí misma: "Siempre digo que soy mi peor enemigo y mi peor juez, y quería hacerme ese regalo y este reconocimiento a mí misma".

Además de la oda a Zaragoza que hace en su 'Nana+ZGZ' y el homenaje en 'Flor delicada' al tema que marcó un antes y un después en su paso por Operación Triunfo, 'Tómame o Déjame', al disco le da tiempo a incluir dos colaboraciones: una con Las Rodes y otra con Mala Rodríguez.

"La Mala es maravillosa, es una tía de puta madre y me siento muy identificada con ella. La composición en el estudio fue increíble, en diez minutos escribió su trozo, y es que para mí es una mujer que ha abierto camino a muchas mujeres en la música", expone Naiara.

La cantante todavía no ha anunciado gira para este proyecto, una gira que supondría su primer tour tras cancelarse el que estaba previsto para el verano pasado, pero confiesa que está "deseando" enseñar este proyecto a sus fans. EFE

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