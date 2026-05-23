Receta de tarta de Petit Suisse, un postre sin horno y listo en solo 10 minutos

¿Te toca preparar el postre, pero no te apetece complicarte demasiado? Las tartas sin horno son una opción excelente para sacarte de un apuro en ocasiones como esta, elaboraciones muy sencillas que solo necesitan de un rato de nevera para conseguir un resultado llamativo y delicioso. Y que, además, son ideales para los meses de más calor. Hoy tiraremos de nostalgia para preparar una tarta de petit suisse, esos postres con sabor a fresa que protagonizaron la infancia de muchos.
Su textura cremosa y su sabor dulce la convierten en una opción irresistible, muy rápida y fácil de preparar, lo que hace, además, que sea perfecta para cualquier ocasión, desde cumpleaños infantiles hasta meriendas improvisadas. Además, tiene un color rosa muy llamativo, que la convierte en una receta muy atractiva para los más pequeños.
PUBLICIDAD
Su elaboración no puede ser más simple. Todo parte de una base de galleta molida, sobre la que se vierte una mezcla de nata y petit suisse con unas hojas de gelatina que dejaremos en reposo en la nevera hasta que adquiera la textura perfecta. Sin horno ni complicaciones. Una vez lista, puedes personalizarla con frutas frescas, mermelada o chocolate, consiguiendo una tarta tan llamativa como cremosa.
Receta de tarta de Petit Suisse
Esta tarta de fresa es un postre frío, fácil y rápido, que utiliza como base galleta y como relleno una mezcla cremosa de petit suisse y nata. No necesita horneado ni técnicas complicadas; basta con mezclar, montar y enfriar.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos (+ 2 horas de frío)
- Preparación activa: 10 minutos
- Sin cocción
Ingredientes
- 8 petit suisse (de fresa o natural)
- 200 ml de nata para montar
- 200 g de galletas tipo María
- 80 g de mantequilla derretida
- 60 g de azúcar
- 4 hojas de gelatina neutra
- 3 cucharadas de leche
- Fresas frescas para decorar
Cómo hacer tarta Petit Suisse, paso a paso
- Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino. Mezcla con la mantequilla derretida.
- Forra la base de un molde desmontable con la mezcla de galleta. Presiona bien y reserva en la nevera.
- Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos.
- Calienta la leche (sin hervir) y disuelve en ella la gelatina hidratada.
- En un bol grande, mezcla los petit suisse y el azúcar. Añade la nata y bate hasta que quede cremoso.
- Incorpora la gelatina disuelta en leche y mezcla de nuevo.
- Vierte la crema sobre la base de galleta y alisa la superficie.
- Lleva la tarta a la nevera al menos 2 horas para que cuaje bien.
- Desmolda y, si quieres, decora con frutas frescas, virutas de chocolate o mermelada de fresa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Hasta 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 260 kcal aprox.
- Proteínas: 3 g
- Grasas: 16 g
- Hidratos de carbono: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 3 días en la nevera, bien tapada para que no absorba olores ni se reseque.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD