Fiscalía pide 25 años a un hombre por matar a un conocido por la venta de una motosierra

Granada, 23 may (EFE).- Un jurado popular juzgará el próximo mes de junio a un hombre acusado de matar de un disparo de escopeta a un joven con el que el procesado y su hijo habían tenido diferencias por la compraventa de una motosierra, un presunto asesinato por el que se enfrenta a 25 años de prisión.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan a la tarde del 23 de julio de 2021 cuando la víctima, que tenía entonces 41 años, se acercó a la vivienda del procesado ubicada en el Barranco del Diablo de Castilléjar (Granada).

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El acusado, de 58 años y en prisión provisional por esta causa, estaba sentado en la puerta junto a su hijo, ambos enfrentados con la víctima desde que unos cuantos días antes había cerrado el acuerdo de compraventa de una motosierra.

Los dos más jóvenes comenzaron una discusión que acabó en forcejeo entre ambos, lo que aprovechó el procesado para entrar a su vivienda y salir armado con una escopeta.

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"Con la clara intención de acabar con la vida de la víctima, de manera sorpresiva y sin darle posibilidad de defensa", según la Fiscalía, el procesado disparó a la víctima en el pecho desde una distancia corta.

El disparo, con orificios de entrada y salida, provocó daños en el pulmón derecho, la columna vertebral y el esternón que ocasionaron un choque hipovolémico por el que la víctima murió quince minutos después de llegar a casa del procesado.

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En el momento de su muerte, la víctima tenía 41 años y mantenía una relación estable con una mujer, con la que tenía cuatro hijos menores de edad. También dejó a tres hermanos y a su padres.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de asesinato con alevosía y ha pedido una condena a 25 años de prisión.

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El procesado será juzgado por un jurado popular en cinco sesiones que se celebrarán desde el próximo 22 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada. EFE

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