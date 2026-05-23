'Mi único plan es quererte', un libro sobre la crianza que busca crear una "red de apoyo"

Eva Ruiz Verde

Sevilla, 23 may (EFE).- Un bebé que lleva horas llorando sin motivo aparente, decidir entre lactancia materna y biberón o establecer una rutina de sueño son situaciones a las que se enfrentan diariamente miles de padres para las que el enfermero Pedro Camacho ha intentado crear una "red de apoyo" en su libro 'Mi único plan es quererte' (Espasa).

PUBLICIDAD

"He intentado quitarles el miedo, que vean que existe un instinto y que si están bien informados, a través de redes sociales y con profesionales adecuados, pueden hacerlo perfectamente", explica Camacho en una entrevista con EFE, autor también de 'Haría cualquier cosa por ti' y responsable del perfil @mireciennacido en Instagram, donde cuenta con más de 1,1 millones de seguidores.

Después de 28 años como profesional especializado en tratar a bebés, considera que la principal necesidad de los padres llega cuando vuelven a casa con el recién nacido. "Los primeros días en el hospital están como protegidos y en ese momento viene el ¿ahora qué hacemos?' ¿El niño come bien? ¿Y si no duerme? ¿Y si tiene fiebre? ¿Y si....?", desgrana.

PUBLICIDAD

"Aparece el miedo, la ansiedad, el querer hacerlo todo bien", relata el sanitario, que recuerda que "los padres se van a equivocar muchas veces" y que "no todo tiene que ser perfecto". "Lo han hecho nuestros abuelos, tatarabuelos y aquí estamos", sentencia.

Desde la misma consulta en la que trabaja hace años en Talavera de la Reina (Toledo) decidió dar el paso de divulgar de manera más amplia cuando comprobó que "muchas veces la información con la que cuentan los padres está sesgada porque hay profesionales que intentan dirigir hacia un lado u otro", lo que les hacía sentirse "un poco cohibidos" o "presionados".

PUBLICIDAD

"No porque no des el pecho eres una mala madre", pone como ejemplo Camacho, para quien lo más importante es que los progenitores cuenten con "toda la información y, a partir de ahí, ellos puedan decidir lo que quieren hacer".

Subraya la paradoja de que, en un momento en el que se supone que el acceso a la información es más fácil, las mujeres se sientan más solas. "Hace muchos años siempre contaban con el respaldo de una abuela", por ejemplo, o la propia madre no trabajaba y tenía más tiempo para dedicarle al bebé, asegura.

PUBLICIDAD

"Esa red de apoyo es la que he querido crear, para que la madre, si se siente agobiada o que necesita ayuda, sepa que tiene que pedirla", sostiene el enfermero, que destaca también la ansiedad que genera "ver en redes sociales cosas que luego no son reales" y celebra que "afortunadamente vayan apareciendo cuentas en las que se diga que alguien lleva doce horas sin dormir y el niño llorando, porque esa es la realidad".

Por eso Camacho no ha querido dedicar el libro solo a los cuidados del bebé, sino también "a la ayuda moral y mental a la madre, que es fundamental", así como a fomentar la autoconfianza de "madre, pareja, familia y entorno".

PUBLICIDAD

"Al final queremos atender a todo: el trabajo, la familia, las visitas, la madre, la suegra y los amigos", expone el enfermero, que reconoce que "hay que atender y ser social, pero lo principal es cuidar al bebé y cuidarte tú, no olvidarte de cuidar".

Abarca los primeros dos años de vida del bebé -un momento en el que dice que "ya se te olvida lo malo y empiezas a pensar en tener al segundo"- y lo hace con consejos sobre el llanto, la alimentación, el sueño y los cuidados, incluyendo historias personales con sus hijos y con una escritura que favorezca encontrar respuestas inmediatas para lo que se necesite en cada momento.

PUBLICIDAD

Ha buscado así un recurso "híbrido" entre la lectura clásica y las redes sociales, de forma que el libro "se convierte en un 'reel' de Instagram" a través de códigos QR al final de cada capítulo y otros recursos 'online' que "se van actualizando constantemente", para conectar mejor especialmente con la gente más joven y para que sea un libro "infinito que no se acabe nunca". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD