El PSC cree que el pacto presupuestario con ERC "marca una hoja de ruta más allá de 2026"

Barcelona, 23 may (EFE).- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, cree que el pacto de presupuestos sellado esta semana con ERC "marca una hoja de ruta que va más allá de 2026", dado que se prevé acometer "cambios estructurales" a partir de "una voluntad estratégica que va más allá del ejercicio presupuestario".

En una entrevista con EFE, Moret ha sostenido que el acuerdo de presupuestos, que también incluye a Comuns, "ratifica la estabilidad" del Govern socialista y ha agradecido a los dos socios de investidura su "sentido de país" y "responsabilidad".

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La portavoz de los socialistas catalanes, que ha sido una de las principales negociadoras de los acuerdos, ha afirmado que estos presupuestos "son la punta de lanza de cambios estructurales" que requiere Cataluña, algunos de ellos ya incluidos en los pactos de investidura.

El acuerdo presupuestario con ERC ha sido posible tras una crisis de relaciones que llevó al Govern a retirar durante el trámite parlamentario, hace dos meses, su primer proyecto presupuestario, que ya había acordado con Comuns.

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Moret ha asegurado, pese a ello, que la relación de los socialistas con ERC es "estable y sólida" y está basada en los principios de "lealtad y confianza".

Ha asegurado que el PSC, ERC y Comuns son conscientes de que es importante "consolidar" los vínculos y espacios generados por la "mayoría progresista" que existe en Cataluña.

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Esta "unidad de acción" de los progresistas, que pasa por la "implementación de políticas públicas que mejoren la vida de la gente", es la mejor manera de plantar cara al ascenso de la extrema derecha, ha defendido.

La mencionada crisis con ERC derivó en la retirada del primer proyecto presupuestario presentado por el Govern, dado que en un primer momento los republicanos se negaron a negociar las cuentas hasta tener "garantías" de que el Ministerio de Hacienda avalaría la delegación de la recaudación del IRPF a la Generalitat, una cuestión que se remonta a los pactos de investidura de hace casi dos años.

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El acuerdo presupuestario finalmente formalizado reza que socialistas y republicanos "trabajarán conjuntamente" para incluir esta delegación durante el trámite parlamentario del nuevo modelo de financiación.

"Confiamos plenamente en que durante esta tramitación habrá un espacio para abordar el tema del IRPF, porque es el momento adecuado", ha señalado Moret.

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Esta delegación, ha indicado, no es algo "abstracto" que se pueda desligar de la aprobación de la nueva financiación, que antes de llegar al Congreso -según este documento, durante el segundo semestre de 2026- deberá ser ratificada en una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el marco de esta negociación presupuestaria también se ha pactado junto al Gobierno central la constitución de una Sociedad Mercantil de Inversiones, un nuevo "instrumento operativo" con el que asegurar la ejecución de las inversiones estatales en Cataluña.

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Esta sociedad mercantil debía contar con un paraguas institucional, el Consorcio de Inversiones, que el Congreso rechazó con el voto en contra, entre otros, de Junts.

Moret ha explicado que la "voluntad política" de PSC y ERC es volver a llevar esta cuestión al Congreso cuando la situación esté "madura", esto es, en el momento en que Junts muestre su disposición a votar a su favor.

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Mientras este Consorcio de Inversiones no salga adelante, la Comisión Mixta de Infraestructuras se encargará de dar "el impulso a la planificación y el seguimiento" de las obras. EFE

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