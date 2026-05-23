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El Casademont asume el reto de espantar el fantasma del descenso ante el duro UCAM Murcia

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Zaragoza, 23 may (EFE).- El Casademont Zaragoza buscará este domingo (12.30 horas) espantar el fantasma de un posible descenso con una victoria en casa, aunque enfrente tendrá a un duro rival, el UCAM Murcia, que ocupa la segunda posición de la Liga Endesa.

El conjunto rojillo llega al encuentro tras una semana agitada, con cambio de entrenador incluido después de que el club anunciara el domingo el cese de Joan Plaza, para hacerse cargo del banquillo Gonzalo García de Vitoria.

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También abandonó el conjunto esta misma semana el base estadounidense Isaiah Washington y llegó un nuevo efectivo a la plantilla, el pívot británico Gabriel Olaseni.

Para el Casademont, decimosexto en la tabla, el final de liga no está siendo nada fácil, especialmente, tras la derrota que sufrió en el pabellón Príncipe Felipe el pasado día 9 ante el colista, el Covirán Granada, que complicó su situación y amplió las opciones para que la escuadra aragonesa caiga en puestos de descenso.

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Por el momento, se mantiene empatado a nueve victorias con el Morabanc Andorra, decimoséptimo, y suma una menos que el Gran Canaria, un puesto por delante en la clasificación, aunque la escuadra aragonesa ha jugado un partido menos que sus rivales directos.

Para el importante partido del domingo, García de Vitoria avanzó el viernes que cuenta con todos sus efectivos y destacó que se enfrentarán a "un equipo que está haciendo un baloncesto increíble", que es "la segunda mejor defensa" de la competición y el sexto mejor en ataque.

La escuadra entrenada por Sito Alonso no sólo es la segunda mejor defensa, sino también el segundo clasificado en la liga, y tratará de defender el puesto en el pabellón Príncipe Felipe exigiéndose "el nivel necesario para aguantar la tensión" que el técnico visitante espera que imponga el Casademont.

Porque Alonso, que llega a Zaragoza tras la victoria cosechada por su equipo el pasado domingo ante el Unicaja Málaga, vaticina "un partido de máxima dificultad", a pesar de la mala campaña de los zaragozanos.

Por ello, consideró que su equipo deberá estar "muy concentrado" en una cancha "tan difícil" como es la de la capital aragonesa. EFE

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