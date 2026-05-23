Emilly, mejor jugadora del mundo: “Es un honor, hay muchas cracks”

Melilla, 23 may (EFE).- La internacional brasileña Emilly Marcondes, una de las estrellas del Melilla Torreblanca, de la Primera FS Iberdrola, ha recogido este sábado el trofeo a la mejor jugadora de fútbol sala femenino del mundo que le ha sido concedido por segundo año consecutivo en los premios Futsal Planet Awards 2025.

En declaraciones a EFE, Emilly Marcondes se ha mostrado orgullosa de recibir este premio, ya que se trata de “un título muy, muy complicado de ganar”.

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“Es muy difícil, hay muchas cracks en España, en Brasil, en Italia… Al final estás ahí peleando y ganarlo es un honor”, ha aseverado.

Aunque ha subrayado que este premio es “lo más grande individualmente” a lo que puede aspirar como jugadora, ha dejado claro que sin sus compañeras “sería imposible” conseguirlo, por lo que ha tenido palabras de agradecimiento para todo su equipo, el Melilla Torreblanca CF, que ha celebrado junto a ella este premio haciendo piña.

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Emilly ha asegurado que recibir este galardón le anima a seguir trabajando y no olvidar el pasado: “Al final todo lo que pasó es lo que soy hoy”, ha dicho refiriéndose a “todo el camino, todo el desafío que el deporte demanda, la competitividad, el trabajo y el esfuerzo de trabajo en equipo también”.

Todo ello, ha agregado, es lo que ayuda a los deportistas profesionales a llegar “arriba de todo”, momento en el que ha querido dar las gracias a su familia, al Melilla Torreblanca CF y a todos los clubes por los que ha pasado, además de a sus compañeras.

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Emilly Marcondes ha recibido este galardón en un año en el que ha ganado el Mundial con Brasil y la Supercopa y la Copa de la Reina con el Melilla Torreblanca CF, pero aspira a redondearlo con la liga española, lo que supondría el ansiado triplete para su equipo.

“Es difícil ganarlo, pero sí que estamos a un pasito, cerca de ganarlo. No hay otro equipo que pueda hacer lo mismo”, ha apuntado la estrella brasileña, que cree que la clave para conseguirlo está en “trabajar, saber disfrutar de los partidos de play-off y seguir confiando para llegar”.

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El Melilla Torreblanca CF es uno de los favoritos para alzarse con el título liguero tras ganarlo todo hasta ahora en esta temporada, incluida la liga regular, a la que queda solo una jornada y de la que es líder desde que comenzó en septiembre del año pasado.

El equipo melillense ha sumado este sábado una victoria más, la número 24 de los 29 partidos disputados en la liga frente al AD Ceuta FC (5-2), antes de cuyo inicio Emilly Marcondes ha recogido el trofeo de mejor jugadora del mundo de las manos del coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, Jesús Rueda. EFE

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