La marcha para pedir la dimisión de Sánchez acaba con 3 detenidos y 7 agentes heridos

(Actualiza la NA6084 con datos de las cargas policiales y detenciones)

Madrid, 23 may (EFE).- Decenas de miles de personas han pedido este sábado en Madrid la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, entre insultos y acusaciones de corrupción en la denominada 'Marcha por la Dignidad', que ha acabado con 3 detenidos y 7 agentes heridos leves.

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La multitudinaria protesta -unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y 120.000 según los organizadores- ha sido convocada por Sociedad Civil Española, formada por más de 150 asociaciones y apoyada por el PP y Vox,

La masiva marcha ha discurrido entre insultos y acusaciones de corrupción, y algunos periodistas han sido increpados por los manifestantes en varios momentos de la protesta, que partió pasadas las 10:30 de la mañana de la plaza de Colón, por la calle Génova, hasta llegar al Arco de Moncloa sobre las 12:30 horas.

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Muchos manifestantes han continuado concentrados en el Arco de Moncloa con sus proclamas al grito de "Pedro Sánchez, dimisión" o "No es un Gobierno, es una mafia", pero varias docenas más han intentado acercarse al palacio de la Moncloa, lo que ha obligado a cortar el tráfico en algunas calles e incluso un carril de la A6.

El cordón policial que protegía las inmediaciones del palacio ha impedido aproximarse a los manifestantes a la sede de la presidencia del Gobierno, aunque los agentes se han visto obligados a cargar contra ellos en varias ocasiones para que mantuvieran las distancias.

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Algunos de esos manifestantes han denunciado en redes sociales que la Policía ha empleado gas para disolverles, y un hombre con un dedo ensangrentado ha asegurado a los periodistas que ha sido agredido por una agente.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han informado de que en estos altercados han sido detenidas tres personas y que siete policías han resultado con heridas de carácter leve.

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También ha habido momentos de tensión con los policías nacionales desplegados en la zona, a los que los manifestantes han increpado por su supuesta permisividad hacia la inmigración, e insultos hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pasadas las 14:30 horas, la policía ha dado por finalizada la protesta y los posteriores incidentes.

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Antes de eso, la marcha ha estado encabezada por una gran pancarta de Sociedad Civil Española en la que se podía leer, 'Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión', y algunos de los participantes portaban carteles con consignas como 'Disolución de la mafia sanchista' o 'Se busca presidente honrado'.

Portando banderas de España, los manifestantes han clamado al grito de proclamas como 'Zapatero a prisión', 'España cristiana y no musulmana', 'Ayudas sociales para los nacionales', 'No es inmigración es una invasión' o 'Reemigración si no comen jamón', además de insultos a Sánchez y Marlaska.

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Entre los manifestantes se ha podido ver al empresario Víctor de Aldama, juzgado por el caso mascarillas e investigado en varias causas más, y a Alejo Vidal-Quadras y Marcos de Quinto como miembros de la plataforma Sociedad Civil Española.

También ha habido una representación del PP, encabezada por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha asegurado a los medios que los españoles han dicho, "Basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción", en la que "en el centro" está Pedro Sánchez.

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García ha insistido en que el presidente del Gobierno está en "en el centro de todo" y es el "responsable político y el encubridor" de los casos de corrupción, desde ser "el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe de Ábalos y Koldo".

A la convocatoria también ha acudido una nutrida representación de Vox, con su líder, Santiago Abascal, a la cabeza, acompañado por otros dirigentes del partido, como el eurodiputado Jorge Buxadé tras una pancarta del partido en la que se podía leer 'Echar a Sánchez también es una prioridad nacional'.

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En declaraciones a los medios, Abascal ha asegurado que "España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria" y, ante esta situación, Sánchez "va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones" y "perpetuarse en el poder", por lo que llama a este tipo de movilizaciones.

Al ser preguntado por la defensa de la 'prioridad nacional', Abascal ha recordado que sobre esto ha hablado mucho durante toda la campaña. "Yo creo que la 'prioridad nacional' es un asunto de sentido común para cualquier país, que los nacionales estén en primer lugar en los intereses de los políticos, pero tampoco hoy quiero insistir en este mensaje político de Vox".

"Prefiero decir en el día de hoy que la 'prioridad nacional' de los españoles también es la expulsión de Pedro Sánchez del poder". EFE

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