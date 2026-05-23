Espana agencias

EE. UU. exige a Congo aislarse 21 días para poder entrar al país y disputar el Mundial

Guardar
Google icon

Chicago (EE. UU.), 23 may (EFE).- El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de 2026, Andrew Giuliani, aseguró que la selección de la República Democrática del Congo (RDC) deberá aislarse 21 días para poder entrar en Estados Unidos y disputar la fase de grupos de la Copa del Mundo, tras el brote de ébola que vive el país africano.

"Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio", dijo Giuliani en una entrevista con la cadena ESPN.

PUBLICIDAD

"También hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o arriesgan no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros", añadió.

La selección de Congo decidió suspender sus entrenamientos en Kinsasa para aislarse del brote de ébola en el país y concentrarse en Bélgica, donde disputará el 3 de junio en Lieja el primero de los dos amistosos previos al Mundial, contra Dinamarca.

PUBLICIDAD

A continuación, Congo debería viajar a España para jugar contra Chile en La Línea de la Concepción (Cádiz) el 9 de junio.

Las autoridades sanitarias españolas informaron este viernes de que están estudiando las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en dicho amistoso.

Congo tiene previsto viajar a Houston una semana antes de su debut en el Mundial contra la Portugal de Cristiano Ronaldo el 17 de junio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a 177 y los casos a 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea "mucho mayor". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La marcha para pedir la dimisión de Sánchez acaba con 3 detenidos y 7 agentes heridos

Infobae

Emilly, mejor jugadora del mundo: “Es un honor, hay muchas cracks”

Infobae

Ignacio Sola, el primer pertiguista español de nivel mundial regresa a la pista de ceniza

Infobae

Simeone: "Somos un equipo que juega y ataca bien, pero necesitamos mejorar defensivamente”

Infobae

Defensa investiga un accidente ocurrido durante un ejercicio de tiro en una base de Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Unos narcotraficantes roban tres embarcaciones de la Armada en medio de un ejercicio militar en la costa de Cádiz

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

ECONOMÍA

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

DEPORTES

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años