Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

Redacción Deportes, 23 may (EFE).- El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se impuso en la decimocuarta etapa del Giro de Italia, de 133 kilómetros, disputada entre Aosta y Pila, con margen suficiente para hacerse también con el maillot rosa de líder de la carrera.

Los únicos que se acercaron al rendimiento del danés en la subida final fueron Felix Gall (Decathlon), segundo, y Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), tercero, si bien llegaron casi un minuto más tarde a la meta.

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A pesar de su corta longitud, la jornada incluía cinco puertos puntuables (tres de primera categoría, uno de segunda y uno de tercera). Y la acción empezó pronto, ya que la subida a Saint-Barthélémy (15,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media) arrancaba prácticamente en la salida oficial. Las primeras rampas fueron seleccionando el pelotón entre los que querían protagonismo desde el inicio y los que guardarían fuerzas para más adelante.

En el grupo cabecero, muy numeroso, se metieron, entre otros, cuatro ciclistas del equipo Movistar, entre ellos el español Enric Mas, el italiano Giulio Ciccone en nombre del Lidl-Trek, varios representantes del Q36.5 y del UAE y ninguno del Bahrain (equipo del líder, Afonso Eulálio) ni del Visma de Jonas Vingegaard, ya que ninguno de los escapados suponía un riesgo para la general.

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El neerlandés Jardi van der Lee fue el primero en coronar el primero de los cinco puertos del día. La fuga se reagrupó en la bajada camino de la segunda cota puntuable, hacia Doues, más corta (menos de 6 kilómetros). Tenían más de dos minutos de ventaja respecto al pelotón.

En el tramo llano antes de Doues, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) atacó para sumar los puntos del esprint intermedio y se convirtió en el dueño virtual de la 'maglia ciclamino'. En la subida, su compañero de equipo Igor Arrieta se atrevió a coger unos segundos de ventaja, coronar en solitario y empezar la bajada, pero su ventaja no duró mucho.

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Sin tiempo para descansar, el grupo cabecero, ya con más de tres minutos de margen sobre el pelotón, se encontró con la subida a Lin Noir (7,4 kilómetros al 7,9 %), que causó estragos en el tamaño de la fuga. Además, a los escapados no les esperaba una bajada a continuación, sino un nuevo ascenso, en este caso a Verrogne.

Los intentos de Giulio Ciccone de agitar el avispero tanto en el Lin Noir como en Verrogne siguieron seleccionando la fuga, dejando a los mejores escaladores en la parte delantera. Respondieron bien los hombres de Movistar, sobre todo Enric Mas y el colombiano Einer Rubio, así como Igor Arrieta.

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En la bajada, el equipo Visma se puso a tirar del pelotón con más intensidad, con la diferencia con la fuga en torno a los dos minutos y medio. Un grupo de trece ciclistas resistía al frente de la carrera, entre los que estaban Ciccone, Mas, Juanpe López, Einer Rubio, David de la Cruz o Igor Arrieta.

Entonces, en el ascenso final a Pila (16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media), el esfuerzo de los gregarios del equipo Visma, en un pelotón cada vez más reducido, fue acercando a Vingegaard a los escapados.

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A falta de 9 kilómetros, el danés estaba a menos de un minuto de la cabeza de carrera, con el hasta hoy líder Afonso Eulálio (Bahrain) descolgado. A falta de 5, la fuga quedó neutralizada. 500 metros más tarde, Vingegaard lanzó el cambio de ritmo definitivo. Y se fue en solitario hacia la meta.

Antes del último día de descanso de este Giro, el pelotón deberá hacer frente a la etapa de este domingo, de 157 kilómetros entre Voghera y Milán. Será una etapa completamente llana, con las complicaciones típicas de los entornos urbanos en el final, ideal para que los velocistas, a los que no les quedan muchas opciones más, vuelvan a hacer aparición. EFE

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