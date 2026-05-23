Espana agencias

Vingegaard demuestra que es el rey de la montaña y se hace con la 'maglia rosa'

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 23 may (EFE).- El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se impuso en la decimocuarta etapa del Giro de Italia, de 133 kilómetros, disputada entre Aosta y Pila, con margen suficiente para hacerse también con el maillot rosa de líder de la carrera.

Los únicos que se acercaron al rendimiento del danés en la subida final fueron Felix Gall (Decathlon), segundo, y Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), tercero, si bien llegaron casi un minuto más tarde a la meta.

PUBLICIDAD

A pesar de su corta longitud, la jornada incluía cinco puertos puntuables (tres de primera categoría, uno de segunda y uno de tercera). Y la acción empezó pronto, ya que la subida a Saint-Barthélémy (15,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media) arrancaba prácticamente en la salida oficial. Las primeras rampas fueron seleccionando el pelotón entre los que querían protagonismo desde el inicio y los que guardarían fuerzas para más adelante.

En el grupo cabecero, muy numeroso, se metieron, entre otros, cuatro ciclistas del equipo Movistar, entre ellos el español Enric Mas, el italiano Giulio Ciccone en nombre del Lidl-Trek, varios representantes del Q36.5 y del UAE y ninguno del Bahrain (equipo del líder, Afonso Eulálio) ni del Visma de Jonas Vingegaard, ya que ninguno de los escapados suponía un riesgo para la general.

PUBLICIDAD

El neerlandés Jardi van der Lee fue el primero en coronar el primero de los cinco puertos del día. La fuga se reagrupó en la bajada camino de la segunda cota puntuable, hacia Doues, más corta (menos de 6 kilómetros). Tenían más de dos minutos de ventaja respecto al pelotón.

En el tramo llano antes de Doues, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) atacó para sumar los puntos del esprint intermedio y se convirtió en el dueño virtual de la 'maglia ciclamino'. En la subida, su compañero de equipo Igor Arrieta se atrevió a coger unos segundos de ventaja, coronar en solitario y empezar la bajada, pero su ventaja no duró mucho.

Sin tiempo para descansar, el grupo cabecero, ya con más de tres minutos de margen sobre el pelotón, se encontró con la subida a Lin Noir (7,4 kilómetros al 7,9 %), que causó estragos en el tamaño de la fuga. Además, a los escapados no les esperaba una bajada a continuación, sino un nuevo ascenso, en este caso a Verrogne.

Los intentos de Giulio Ciccone de agitar el avispero tanto en el Lin Noir como en Verrogne siguieron seleccionando la fuga, dejando a los mejores escaladores en la parte delantera. Respondieron bien los hombres de Movistar, sobre todo Enric Mas y el colombiano Einer Rubio, así como Igor Arrieta.

En la bajada, el equipo Visma se puso a tirar del pelotón con más intensidad, con la diferencia con la fuga en torno a los dos minutos y medio. Un grupo de trece ciclistas resistía al frente de la carrera, entre los que estaban Ciccone, Mas, Juanpe López, Einer Rubio, David de la Cruz o Igor Arrieta.

Entonces, en el ascenso final a Pila (16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media), el esfuerzo de los gregarios del equipo Visma, en un pelotón cada vez más reducido, fue acercando a Vingegaard a los escapados.

A falta de 9 kilómetros, el danés estaba a menos de un minuto de la cabeza de carrera, con el hasta hoy líder Afonso Eulálio (Bahrain) descolgado. A falta de 5, la fuga quedó neutralizada. 500 metros más tarde, Vingegaard lanzó el cambio de ritmo definitivo. Y se fue en solitario hacia la meta.

Antes del último día de descanso de este Giro, el pelotón deberá hacer frente a la etapa de este domingo, de 157 kilómetros entre Voghera y Milán. Será una etapa completamente llana, con las complicaciones típicas de los entornos urbanos en el final, ideal para que los velocistas, a los que no les quedan muchas opciones más, vuelvan a hacer aparición. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mañana temperaturas elevadas para la época, con 34-36 grados en zonas del sur y Canarias

Infobae

Bredewold bate a Mireia Benito en el desenlace de la tercera etapa

Infobae

La entidad avalista de Enrique Riquelme ya ha firmado el aval por 193,7 millones de euros

Infobae

Graham y Paredes, directas al once titular del Barcelona

Infobae

Podemos condena la actuación de la Ertzaintza al llegar a Euskadi miembros de la flotilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Unos narcotraficantes roban tres embarcaciones de la Armada en medio de un ejercicio militar en la costa de Cádiz

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

ECONOMÍA

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

DEPORTES

FC Barcelona-Olympique de Lyon: sigue el minuto a minuto de la final de la Champions League femenina

FC Barcelona-Olympique de Lyon: sigue el minuto a minuto de la final de la Champions League femenina

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”