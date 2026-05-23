Mañana temperaturas elevadas para la época, con 34-36 grados en zonas del sur y Canarias

Madrid, 23 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana domingo tormentas y chubascos fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste peninsular y máximas que superarán los 34-36 grados en las islas orientales de Canarias, en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular y el valle del Ebro.

Según la Aemet, la dana, situada al oeste de Galicia, dará inestabilidad al cuadrante noroeste peninsular. Es posible que los chubascos del día anterior continúen de madrugada de forma aislada en el sur de Galicia y oeste de la meseta norte.

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Por la tarde, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste y, de forma más aislada, en otros puntos del centro, del sistema Ibérico y de los Pirineos.

Las tormentas podrían dejar granizo abundante en el interior de Galicia, sin descartarlo en el litoral, el noroeste de Castilla y León o en la cordillera Cantábrica.

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En cuanto al resto del territorio, se mantendrá una situación dominada por las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la península.

Se prevén brumas matinales en los litorales del Cantábrico, de Galicia y del Mediterráneo norte, así como en el entorno del alto Ebro. Asimismo, se mantendrá la calima en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales.

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Las temperaturas aumentarán en este archipiélago, de forma notable en el caso de las máximas en las islas orientales. También ascenderán las máximas en el cuadrante noroeste peninsular, el País Vasco y las sierras prelitorales de Cataluña, mientras que las mínimas lo harán en la meseta sur y Andalucía.

En el resto habrá pocos cambios. Las temperaturas seguirán en valores elevados para la época y se podrán superar los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las islas Canarias orientales.

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Predominará el viento de componentes este y sur en la península, moderado en los litorales de Galicia y del sur, y en los interiores de Málaga y Cádiz. Se prevén rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho y será en general flojo en el resto.

En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias.

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Predicción por comunidades autónomas:

GALICIA: intervalos nubosos, con nubosidad más abundante durante las horas centrales del día; en los litorales habrá también nubosidad baja y brumas, además de bancos de niebla asociados durante la madrugada y la mañana. Chubascos y tormentas, localmente fuertes y con granizo, de madrugada y por la tarde, sobre todo en las zonas del interior.

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Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ascenso, ligero o sin cambios en Pontevedra. Viento flojo variable, con predominio de la componente este, con intervalos moderados del este en el litoral septentrional.

PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielos nubosos y probable nubosidad baja de madruga y primeras horas de la mañana en el litoral occidental, con brumas asociadas. Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en la cordillera por la tarde, donde se esperan también de madrugada.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso. Viento flojo variable con intervalos moderados del este en el litoral.

CANTABRIA: intervalos de nubes altas, de nubes bajas en el litoral y de nubes de evolución por la tarde; brumas y posibles bancos de niebla en el litoral. Chubascos y tormentas con granizo, que es probable que sean locamente fuertes en el interior y poco probables en el litoral.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en ascenso en Liébana; máximas en ascenso ligero a moderado. Viento flojo variable con intervalos de este moderado en la costa, por la tarde.

PAÍS VASCO: poco nuboso con algunas nubes altas y probables brumas y bancos de niebla en el interior de madrugada. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en aumento en el norte y en ligero ascenso en el sur. Viento flojo de componente sur, que virará a mediodía a componente este.

CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos o poco nuboso con nubes de evolución, con chubascos dispersos con tormenta en el cuadrante noroeste; probabilidad en el resto, algunos fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el oeste y sin cambios en el este. Viento de este o variable, flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: cielos poco nubosos con alguna nubosidad alta que, de madrugada, irá acompañada de abundante nubosidad baja en el noroeste; probables brumas y nieblas asociadas. Por la tarde, intervalos de nubes de evolución diurna en Pirineos con chubascos y tormentas en cumbres del este. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable tendiendo, por la mañana, a sureste en el Ebro.

LA RIOJA: poco nuboso o intervalos nubosos con nubes de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, que serán más probables en la sierra; algunos pueden ser fuertes e ir con granizo. Temperaturas sin cambios y viento del sureste, flojo a moderado, más fuerte y racheado en zonas de tormenta.

ARAGÓN: cielo despejado o poco nuboso, con nubes de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde, donde no se descartan chubascos dispersos que pueden venir acompañados de tormenta, más probables en el Pirineo. Temperaturas con cambios ligeros y máximas significativamente altas para la época del año en la depresión del Ebro. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a sureste al mediodía.

CATALUÑA: cielo despejado o poco nuboso con nubes de evolución diurna en el Pirineo por la tarde, donde no se descartan chubascos dispersos que pueden venir acompañados de tormenta, especialmente en el Pirineo más occidental. En el litoral de la mitad sur, intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla a primeras y últimas horas.

Temperaturas con cambios ligeros y máximas significativamente altas para la época del año en la depresión central de Lleida. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste al mediodía.

EXTREMADURA: poco nuboso o intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en zonas de montaña del norte y este. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sureste o variable, flojo con intervalos de moderado.

COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas poco abundantes durante las horas centrales y nubosidad de evolución que en la segunda parte del día puede ir acompañada de algún chubasco disperso y alguna tormenta ocasional, más probable en la sierra.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios pero que se mantienen en valores anormalmente altos para la época del año. Viento flojo de componente este al principio del día y del sureste en la segunda parte del domingo.

CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en zonas de sierra y montaña salvo en el sureste, que puede ir acompañada de chubascos dispersos tormentosos por la tarde, principalmente en el noreste. No se descartan cielos turbios por calima en la parte más occidental de la comunidad.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso salvo en el tercio oriental donde no se esperan cambios, y máximas con pocos cambios pero que se mantienen en valores anormalmente altos para la época del año. Viento flojo de este y sureste que será flojo variable al principio en Guadalajara, con intervalos moderados en La Mancha desde la mañana.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado o poco nuboso, excepto intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla en el litoral a primeras horas. Temperaturas sin cambios significativos y viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.

REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado y temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste con brisas costeras.

ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas con pocos cambios, localmente en descenso. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este; levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

CANARIAS: intervalos nubosos en zonas bajas del norte, con predomino de poco nuboso en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto con algunos intervalos de nubosidad alta y calima que afectará principalmente a las islas orientales, de forma más ligera en medianías y zonas altas de las occidentales.

Temperaturas en ligero a moderado ascenso, especialmente el de las máximas en zonas de interior de las islas orientales, que podrán experimentar ascensos notables. Se podrán superar los 34 grados en zonas de interior del sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y los 30 grados en medianías del sur y oeste de las islas occidentales.

Viento moderado del nordeste en zonas bajas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste de las islas montañosas. En medianías y zonas altas, flojo a moderado del este y sureste, que podrá ser ocasionalmente fuerte por la tarde. En cumbres centrales de Tenerife, viento moderado a fuerte de componente sur, sin descartar alguna racha muy fuerte. EFE