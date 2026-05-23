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La entidad avalista de Enrique Riquelme ya ha firmado el aval por 193,7 millones de euros

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Madrid, 23 may (EFE).- El aval a la candidatura a la presidencia del Real Madrid que encabeza el empresario Enrique Riquelme ha sido firmado este sábado con la entidad Andbank España por el importe total exigido, que asciende a 193,7 millones de euros, informaron a EFE fuentes del mercado.

Tras cerrar los últimos flecos con la entidad bancaria, se espera que el presidente de Cox Energy acuda esta tarde a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas (Ciudad Deportiva del club) para presentar la documentación a la junta electoral, que tendrá que dirimir, en un plazo máximo de 24 horas, si esta es admitida o no.

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Riquelme comunicó el jueves a la junta electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia del club y este aval bancario le permitirá, entre otros requisitos, formar parte de la carrera electoral.

Riquelme es presidente de un compañía especializada en el desarrollo y promoción de soluciones energéticas y generación eléctrica en países de América, Europa, África y Oriente Medio, con presencia en México, Chile, Colombia, Centroamérica, Brasil, España, Portugal, Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, y este aval correspondiente al 15 % del presupuesto general de gastos del club. EFE.

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