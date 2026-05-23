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Bredewold bate a Mireia Benito en el desenlace de la tercera etapa

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Medina de Pomar (Burgos), 23 may (EFE).- La neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx) se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Burgos femenina disputada entre El Busto de Bureba y Medina de Pomar, bajo el nombre de “Territorio Obarenes”, tras remontar y pelear codo con codo con la española Mireia Benito, que fue segunda.

La carrera arrancó muy movida y ya en el kilómetro 13, en el Alto del Portillo del Busto (3ª categoría), coronó en cabeza Aniek van Alphen, por delante de Irene Cagnazzo y Constance Valentin.

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Poco después, Van Alphen llegó a contar con unos segundos de ventaja sobre un pelotón todavía estirado.

La ofensiva más seria de la primera mitad de etapa llegó con Katharina Sadnik y Valentin, que alcanzaron una renta máxima de 1:05 en el kilómetro 30 antes de ser neutralizadas tres kilómetros más tarde.

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La sucesión de ataques continuó y Hashimi (Vini Fantini) probó fortuna en solitario y llegó a abrir hueco sobre sus compañeras de escapada, aunque la carrera quedó neutralizada antes de la subida al Alto de Bocos.

Tras la reanudación, la ofensiva definitiva la lanzó Mireia Benito Pellicer, que atacó con fuerza y llegó a disponer de 1:20 sobre el pelotón, mientras el equipo de la líder controlaba la situación y SD Worx trabajaba para Bredewold.

En el descenso, tres corredoras intentaron enlazar con la española, pero fue finalmente Bredewold quien reaccionó al comprobar la falta de entendimiento perseguidor.

La neerlandesa alcanzó a Benito a pocos kilómetros de meta y ambas se jugaron la victoria en las calles de Medina de Pomar.

Allí, Bredewold impuso su mayor frescura para llevarse el triunfo de etapa, con Benito segunda y Lorena Wiebes tercera tras imponerse en el esprint del pelotón. EFE.

vfr/mr/jl

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EFE

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