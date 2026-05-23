Espana agencias

Graham y Paredes, directas al once titular del Barcelona

Guardar
Google icon

Oslo, 23 may (EFE).- La delantera noruega Caroline Graham y la defensa Irene Paredes, ambas entre algodones durante la semana, serán finalmente titulares en el once de Pere Romeu para la final de la Liga de Campeones frente al Olympique de Lyon.

Graham recibió el alta médica el jueves, después de varios días ejercitándose con normalidad con el grupo, mientras que Irene Paredes completó sin problemas la última sesión previa a la final.

PUBLICIDAD

Confirmada la presencia de ambas futbolistas, el técnico catalán apuesta por el mismo once que utilizó en la vuelta de las semifinales ante el Bayern de Múnich: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, María León, Esmee Brugts; Clara Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham, Ewa Pajor y Salma Paralluelo.

Por su parte, el técnico español Jonatan Giráldez introduce a Vicki Becho en el extremo para suplir la baja de Kadidiatou Diani, que sufrió una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla durante la vuelta de semifinales que le obligó a pasar por el quirófano.

PUBLICIDAD

El resto del once del Olympique de Lyon es el mismo que se impuso al Arsenal (3-1) en la vuelta de semifinales, con la chilena Christiane Endler bajo palos; Ashley Lawrence, Wendie Renard, Ingrid Engen y Selma Bacha en defensa; Melchie Dumornay, Lindsey Heaps y Lily Yohannes en el centro del campo; Vicki Becho, Ada Hegerberg y Jule Brand en ataque. EFE

avm/vmc/asc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Podemos condena la actuación de la Ertzaintza al llegar a Euskadi miembros de la flotilla

Infobae

El estadio acusa a la Euroliga de errores y retrasos con las entradas de los aficionados

Infobae

EE. UU. exige a Congo aislarse 21 días para poder entrar al país y disputar el Mundial

Infobae

La marcha para pedir la dimisión de Sánchez acaba con 3 detenidos y 7 agentes heridos

Infobae

Emilly, mejor jugadora del mundo: “Es un honor, hay muchas cracks”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Unos narcotraficantes roban tres embarcaciones de la Armada en medio de un ejercicio militar en la costa de Cádiz

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

ECONOMÍA

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

DEPORTES

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Horario y dónde ver la final de Champions femenina entre Barça y Olympique de Lyon: Barcelona pondrá una pantalla gigante para seguir el partido

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años