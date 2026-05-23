Graham y Paredes, directas al once titular del Barcelona

Oslo, 23 may (EFE).- La delantera noruega Caroline Graham y la defensa Irene Paredes, ambas entre algodones durante la semana, serán finalmente titulares en el once de Pere Romeu para la final de la Liga de Campeones frente al Olympique de Lyon.

Graham recibió el alta médica el jueves, después de varios días ejercitándose con normalidad con el grupo, mientras que Irene Paredes completó sin problemas la última sesión previa a la final.

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Confirmada la presencia de ambas futbolistas, el técnico catalán apuesta por el mismo once que utilizó en la vuelta de las semifinales ante el Bayern de Múnich: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, María León, Esmee Brugts; Clara Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham, Ewa Pajor y Salma Paralluelo.

Por su parte, el técnico español Jonatan Giráldez introduce a Vicki Becho en el extremo para suplir la baja de Kadidiatou Diani, que sufrió una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla durante la vuelta de semifinales que le obligó a pasar por el quirófano.

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El resto del once del Olympique de Lyon es el mismo que se impuso al Arsenal (3-1) en la vuelta de semifinales, con la chilena Christiane Endler bajo palos; Ashley Lawrence, Wendie Renard, Ingrid Engen y Selma Bacha en defensa; Melchie Dumornay, Lindsey Heaps y Lily Yohannes en el centro del campo; Vicki Becho, Ada Hegerberg y Jule Brand en ataque. EFE

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