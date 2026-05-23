Bordalás: "A Bordalás le diría que es muy bueno"

Getafe (Madrid), 23 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó en rueda de prensa, después de ganar 1-0 a Osasuna y clasificarse para la Liga Conferencia la próxima temporada, que a su yo del pasado le diría que "es muy bueno".

Después de un inicio de curso muy complicado en el Getafe, con solo 13 fichas de la primera plantilla durante las cuatro primeras jornadas y con varios lesionados importantes, Bordalás fue preguntado por qué le diría a su otro yo del pasado, de aquel entrenador que en el mes de enero estaba al borde del descenso.

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"Le daría la enhorabuena y a Bordalás le diría que es muy bueno, sinceramente", dijo.

"Estoy uy feliz y muy contento después de una temporada durísima después de todo lo que hemos sufrido con problemas desde el comienzo del campeonato. Es increíble, histórico y quedará para historia de la Liga. Con los recursos que hemos tenido, la verdad que lo que hemos conseguido tiene un mérito enorme. Felicitar a todos los jugadores, han dado un ejemplo de competir. Y también a la afición, que ha sido nuestro jugador número doce", agregó.

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Además, indicó que por todas las dificultades que ha pasado su club esta temporada, alcanzar una competición europea es para el Getafe "como ganar la Champions".

"Es un éxito tremendo. Toda la afición ha sabido reconocerlo, está contenta. Llevo semanas diciendo que aprovechemos esta oportunidad que brinda el fútbol porque nunca sabremos cuando habrá otra. Es muy difícil. Clubes que ganan títulos después de muchos años y décadas es complicado. Para un club como el Getafe estar de nuevo en Europa es un logro increíble", comentó.

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También habló sobre su futuro: "Ahora estamos felices y de celebración. Creo que es un momento de felicidad y ahora mismo ni se me ha pasado por la cabeza nada. Ver la felicidad de todos es increíble. Son momentos que hay que disfrutar y tenemos muchos días por delante. Nos lo hemos ganado", concluyó. EFE