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Un muerto y un herido en Marbella tras chocar dos vehículos, uno en sentido contrario

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Sevilla, 22 may (EFE).- Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras chocar dos vehículos en Marbella (Málaga), uno de los cuales circulaba por la A-7 en sentido contrario, según Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, servicio al que alertaron varios ciudadanos.

La primera llamada sobre este suceso se produjo pasadas las 22:20 horas de este jueves y advertía de que un vehículo circulaba por la A-7 en sentido contrario; poco después, otra llamada indicaba que se había producido una colisión frontal a la altura del kilómetro 1044 de dicha carretera, en sentido San Pedro, y que había personas heridas y atrapadas en los vehículos.

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La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI; a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes de bomberos informaron al 112 de que una persona había fallecido y otra había resultado herida en este siniestro. EFE

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