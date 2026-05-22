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Disturbios de aficionados del OGC Nice en París dejan seis heridos y 65 detenidos

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París, 22 may (EFE).- Sesenta y cinco personas han sido detenidas y puestas bajo custodia policial tras los incidentes ocurridos la pasada noche en París, protagonizados por aficionados del equipo de fútbol OGC Niza, que dejaron además seis heridos, uno de ellos de gravedad, informó este viernes la Prefectura de Policía de París.

Según informaron las autoridades a medios locales, alrededor de un centenar de seguidores del club de Niza, que disputará este viernes a las 21.00 horas locales la final de la Copa de Francia ante el RC Lens en el Estadio de Francia, se congregó hacia las 23.30 horas del jueves en el distrito 10 de la capital francesa "buscando manifiestamente enfrentamientos".

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La violencia estalló en las inmediaciones del canal Saint-Martin y el Quai de Valmy, donde se produjo una "importante reyerta" por motivos que aún se desconocen, indicó la Prefectura al diario Le Figaro.

"Alrededor de un centenar de seguidores del OGC Nice, reunidos en el distrito 10 de París, primero en un bar y luego en la calle, deambuló, claramente buscando pelea con los transeúntes, hasta que llegaron al Quai de Valmy, donde estalló una gran pelea por razones aún desconocidas", dijo la Prefectura al rotativo.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de individuos vestidos de negro atacando un bar y lanzando sillas y otros objetos contra la fachada del establecimiento, causando daños materiales y la rotura de cristales.

Otras imágenes muestran enfrentamientos entre grupos rivales con lanzamiento de sillas, mientras una persona permanece tendida e inconsciente en el suelo.

La policía precisó que entre los detenidos se incautaron armas blancas, objetos utilizados como armas, pasamontañas y guantes reforzados. EFE

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EFE

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