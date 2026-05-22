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El conseller valenciano de Sanidad se querella contra la ministra Diana Morant

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València, 22 may (EFE).- El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por las acusaciones de corrupción de la ministra al conseller.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del entorno del conseller, que han precisado que la querella se interpuso este miércoles 20 de mayo, aunque Gómez ya había avanzado su intención de seguir adelante el proceso, después de que Morant no acudiera al acto de conciliación convocado para el pasado 2 de abril.

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El acto de conciliación fue solicitado por la defensa de Gómez, que en el texto de solicitud indicaba que Morant acusó el pasado 4 de febrero al conseller de Sanidad de estar lucrándose con la privatización de la sanidad: "Aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud".

El 5 de febrero, añade el escrito, la dirigente socialista volvió a imputar al conseller conductas delictivas en una declaraciones que, a su juicio, "no constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos".

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En ellas, indica, atribuye al conseller "lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público, conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad y relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)".

La defensa del conseller considera que las manifestaciones descritas "encajan plenamente en el delito de calumnias" y el acto de conciliación era la "última oportunidad" para que Morant rectificara públicamente y evitara "la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal, con todas las consecuencias penales, civiles y reputacionales que de ello se derivan".

Por su parte, el pasado mes de febrero, el PSPV-PSOE presentó ante la Fiscalía provincial de Valencia una denuncia contra el conseller, la directora general del Grupo Ribera Salud, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica de Benidorm, Juan David Gómez.

En la denuncia señalaban que hay "claros intereses en conflicto" entre el conseller y miembros de la cúpula de la concesionaria Ribera Salud, "a quien se le prorrogó ilícitamente la gestión del Departamento de Salud Elche-Crevillent, con grave quebranto para las arcas públicas mientras existía familiaridad entre las partes".

Añade que las "prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir" en los delitos de negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat valenciana. EFE

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