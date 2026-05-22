El cineasta Pol Rodríguez se venga de la especulación inmobiliaria con la serie 'Ravalear"

Esperanza Ronda

Madrid, 22 may (EFE).- El cineasta Pol Rodríguez convierte en la serie 'Ravalear' lo que hubiera sido su "venganza" personal por el drama que vivió su familia por culpa de la especulación inmobiliaria, en un thriller social dinámico y asfixiante que pone cara al drama de las consecuencias de la gentrificación.

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Con motivo de su estreno este viernes en HBO Max, EFE conversa con su creador y Enric Auquer y María Rodríguez Soto, protagonistas de la serie, basada en la historia del desahucio del restaurante familiar de Rodríguez, que regentaron durante casi un siglo, tas adquirir un fondo de inversión el edificio donde se ubicaba.

"Es un poco mi venganza, lo que hubiese hecho yo mismo para salvar el restaurante de mis padres y hasta dónde hubiese llegado, y el hecho de saltarte ciertas leyes que crees que no te protegen", explica el director de esta ficción, producida por Arcadia, que cuenta con la coproducción de Isaki Lacuesta en dos de sus seis episodios.

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'Can Lluis' era un negocio emblemático de 1929 del barrio barcelonés del Raval, que podría haber cumplido 100 años de no ser por que su familia fue desahuciada en 2021 cuando el fondo inmobiliario compró el edificio después de la pandemia.

En ese local, que era seña de identidad del barrio, mataron a su bisabuelo en un atentado anarquista en 1946 y nació su padre, en una habitación ubicada encima de la cocina.

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"En ese restaurante se podía explicar la historia de la ciudad, de España", señala Rodíguez, que relata que entre sus comensales se encontraba "un mix" de personajes muy diferentes, desde Vittorio Gassman, Artic Monkeys, Johan Cruyff o Leo Messi.

El cineasta catalán vio que los sentimientos de "agobio" y "ansiedad" que vivieron durante el proceso eran elementos para crear un thiller sobre el problema de la especulación inmobiliaria y cómo un fondo de inversión va a acabar con la identidad del barrio, algo que afecta a todas las ciudades tanto de España como del mundo.

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'Ravalear', que ha sido la primera serie española en la sección oficial de la Berlinale, busca ser "lo más realista posible" con un rodaje en un restaurante muy similar al de la realidad y con herramientas narrativas cinematográficas en espacios del Raval sin cortar las calles, mostrando la multiculturalidad del barrio.

"Es un problema tan transversal hoy en día en nuestra sociedad que era importante acercarse desde todos los puntos de vista", explica el director.

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También trata de cambiar el foco sobre el problema de la crisis de la vivienda frente al discurso de culpar a la ocupación. "No se habla del problema de la especulación en sí, de los fondos de inversión, de cómo se venden pisos públicos", critica el director, que cuenta que en este proyecto "hay algo de sanación" para su familia por "poder decir tu última palabra".

En la serie, Álex (Enric Auquer) representa "el otro yo" de Pol Rodríguez de la ficción, quien sumido en la desesperación, encabeza la lucha de la familia y llega a cruzar límites que jamás creyó que estuviera dispuesto a sobrepasar para que no desaparezca su negocio familiar.

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"Los límites morales, por todas las partes, están en entredicho todo el rato", indica Auquer, que resalta que hay que "romper unas barreras éticas" para luchar contra un sistema que "no es ético ni moral".

Su pareja, Marta (María Rodríguez), intenta resolver el problema por otros canales al ser "más legalista" y quiere "entender al enemigo por dentro", en una trama en la que interviene un gestor inmobiliario interpretado por Sergi López ('Sirat', 'El laberinto del fauno').

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'Ravalear', además de traer mucha tensión, pone el foco en que el problema de la vivienda es la especulación frente al discurso de culpar a la ocupación. "Las leyes no son garantistas del derecho de todo el mundo a tener un sitio para vivir", denuncia Auquer. EFE

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