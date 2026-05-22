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La Bolsa española sube el 0,51 % a pesar del alza del crudo y pendiente de Puig

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Madrid, 22 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una subida del 0,51 %, animada por las ganancias de Wall Steeet y Asia, y mientras el mercado está pendiente de Puig, cuyas acciones, aún en periodo de subasta, apuntan a fuertes caídas tras romper la negociación con Estée Lauder para una potencial fusión.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal índice español, sube ese 0,51 %, hasta los 18.067,8 puntos. Las ganancias del año son del 4,34 %.

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La Bolsa española opta este viernes por el tono positivo a pesar de que el crudo brent, el de referencia en Europa, sube el 2,55 %, hasta 105,2 dólares, con el mercado a la espera de si finalmente Estados Unidos e Irán alcanza un acuerdo de paz. EFE

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