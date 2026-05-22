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Fijan para noviembre, después de 11 años, el juicio por paternidad de Juan Carlos Calderón

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Sevilla, 22 may (EFE).- Un juzgado de Majadahonda (Madrid) ha fijado para el próximo 4 de noviembre el juicio por la paternidad que reclama un profesor de música de Valencia de 52 años, Ricardo D., que ha reunido pruebas durante 11 años que demostrarían que es hijo del compositor Juan Carlos Calderón (Santander, 1938-Madrid, 2012).

Según ha informado a EFE el abogado del demandante, el sevillano Fernando Osuna, en este caso se ha tenido que enfrentar "a continuas negativas de los presuntos hermanos a colaborar con la Justicia", ya que se han negado en varias ocasiones "con diferentes excusas" a someterse a una prueba de ADN.

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Ha recordado que los tres hijos del compositor han sido citados hasta en nueve ocasiones, sin llegar a prestarse a la prueba, y el juez no admitió la que les fue realizada sin ellos saberlo por el trabajo de un detective que consiguió objetos con sus restos biológicos.

Según el letrado, el caso se inició con la primera denuncia en 2015, y se ha dilatado tanto que se puede aplicar, si es necesario, el artículo 767.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que declara la filiación hijo-padre cuando existen indicios suficientes y una negativa injustificada a colaborar con la Justicia de las personas que pueden aclarar los casos de paternidad.

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Este artículo es aplicable cuando existen indicios sólidos en torno a las pruebas que se presentan en el juzgado, y en este caso hay una muy concreta: "El enorme parecido físico de Ricardo con Juan Carlos Calderón", según el letrado.

Además, entran en liza los testigos, que han sido determinantes en casos anteriores, y hay varias personas que conocieron en persona al cantante y conocerían los detalles de su presunta relación con la madre del demandante.

El presunto hijo del compositor vive en Valencia, donde es profesor de música en un instituto, mientras que el juicio se celebrará en Madrid por ser el lugar donde residen los demandados.

Éste planteó en su denuncia que su madre y Calderón se conocieron en una gira por Europa, en la que ella era cantante, corista y bailarina de ballet clásico.

Ambos se habrían conocido en Viena (Austria) y de esa relación nacería él en 1974.

Si sale adelante la demanda con sentencia judicial, Ricardo pasaría a ser hijo de pleno derecho del compositor, y tendría derecho a la cuarta parte de la herencia que en su día recibieron sus tres hijos reconocidos.

No obstante, en este caso se da la circunstancia de que buena parte de la herencia está basada en derechos de autor generados por sus canciones, que la Sociedad General de Autores de España (SGAE) liquida en varios pagos al año con los herederos y que se sigue pagando hasta que pasan 70 años de la muerte del autor de las obras.

Como quiera que Juan Carlos Calderón murió el 25 de noviembre de 2012, sus herederos recibirán pagos de derechos de autor hasta el 24 de noviembre de 2082. EFE

fcs/vg/lml

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EFE

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