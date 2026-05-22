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El entrenador Kenny Atkinson afirma que Brunson puede romper los esquemas de los 'Cavs'

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Nueva York, 21 may (EFE).- El entrenador estadounidense con ciudadanía española de los Cleveland Cavaliers, Kenny Atkinson, aseguró este jueves que Jalen Brunson, estrella de los New York Knicks, apunta a ser el jugador que pueda inclinar la balanza en las finales del Este.

"Todos sabemos que hay un gran jugador en el equipo rival que puede rompernos los esquemas defensivos", detalló Atkinson, antes del segundo partido de las finales del Este contra los Knicks.

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Kenny Atkinson (Nueva York, 1967) fue jugador de baloncesto en España durante cuatro años en los que llegó a debutar en la ACB y, además, conoció a su actual esposa, oriunda de Sevilla.

El técnico de los Cavaliers se ha convertido en el primer entrenador jefe con ciudadanía española en disputar unas finales de conferencia en la NBA.

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Atkinson fue criticado tras el primer partido de las finales de conferencia entre Knicks y Cavaliers después de que Cleveland echara por tierra una ventaja de 22 puntos a menos de 8 minutos para el final.

La remontada de los Knicks se cimentó en los ataques de Brunson a la zona de James Harden, punto débil de la defensa de los Cavaliers, que fue blanco de las críticas hacia Atkinson por mantenerle en pista y no conseguir frenar a Brunson.

"¿Hacerle doble marca o una cobertura básica? Ahí está el verdadero dilema del entrenador. Porque cuando terminamos cambiando a doble marca, Landry Shamet anotó un triple desde la esquina", argumentó el nacionalizado español.

Los Knicks se llevaron el primer partido de la serie en el Madison Square Garden por 115-104 tras una prórroga en un partido en el que Jalen Brunson fue el máximo anotador del encuentro con 38 puntos. EFE

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