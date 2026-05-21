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Hélio Castroneves, ante su vigésima sexta Indy500: "Este es mi sitio"

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Chicago (EE.UU.), 21 may (EFE).- El brasileño Hélio Castroneves, que se prepara para afrontar este domingo su vigésima sexta participación en las 500 Millas de Indianápolis, aseguró este jueves que este es el sitio al que pertenece.

"Te das cuenta de eso en el momento en el que enciendes el motor. Cuando volvimos a las pruebas fue como decir 'aquí es donde pertenezco, donde me siento cómodo, esto es lo que he estado haciendo toda mi vida'", afirmó Castroneves, de 51 años, en el día de medios previo a la histórica carrera estadounidense.

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"Fue como sentarme en una silla de terapia. No es que haya ido a terapia (sonríe)", añadió.

Hace años, Castroneves consideró que las 500 Millas 'eligen a su campeón'.

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"Lo aprendí en la carrera de 2003, cuando perdí ante (su compatriota) Gil de Ferran, mi amigo. Tenía una velocidad impecable, manejando con una mano, la otra en el costado como un paseo dominical. Por una situación que pasó con un rezagado, terminé perdiendo esa oportunidad. No pude volver a pasarlo. Las banderas amarillas seguían saliendo, una tras otra. Mi coche seguía siendo rápido, pero no hubo suficiente tiempo", contó.

"Me di cuenta de que puedes tener el equipo más rápido, todo... El año anterior estaba una vuelta abajo, terminé estando una vuelta abajo y me arriesgué y gané la carrera. Por eso se me ocurrió esa frase. Es verdad. Hasta el día de hoy, eso es exactamente lo que siento que es", añadió. EFE

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