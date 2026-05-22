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2-0. Lodi y Cuello lideran el triunfo sobre Cienciano y ponen al rojo vivo el Grupo B

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São Paulo, 21 may (EFE).- Atlético Mineiro aprovechó los fallos defensivos de Cienciano para imponerse por 2-0 este jueves en Belo Horizonte y poner al rojo vivo el Grupo B de la Copa Sudamericana, con los cuatro equipos con opciones de clasificarse en la última jornada.

Renan Lodi, autor del primer gol en el minuto 27, y el extremo argentino Tomás Cuello, con dos asistencias, la segunda a Bernard, guiaron al equipo brasileño a su segunda victoria en el torneo de plata de la Conmebol.

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El conjunto peruano tuvo dos despistes en la zaga y encajó dos goles que eclipsaron su buen hacer en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Con este resultado, el grupo está más apretado que nunca, con un triple empate a siete puntos entre Puerto Cabello, Cienciano y Mineiro. Ya con seis, Juventud, que empató a domicilio con el cuadro venezolano (1-1), también tiene posibilidades de clasificarse.

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El planteamiento inicial de Cienciano fue valiente con una defensa adelantada que terminó siendo su perdición.

Nada de encerrarse en trincheras. Buscó el balón con la intención de atacar el área rival.

Pero el Mineiro le encontró las cosquillas rápido a la espalda. Cuello se vio con muchos metros por delante por la banda derecha, lo mismo que Lodi por la izquierda.

Ambos fueron los protagonistas del primer golpe de efecto de los hombres de Eduardo Domínguez.

El extremo argentino avanzó sin oposición y centró con toda comodidad para el exlateral del Atlético de Madrid, que solo tuvo que poner el pie ante la siesta de Cristian Souza.

"Sabemos que por momentos tenemos que sufrir", había dicho el técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, segundos antes en la pausa de hidratación, como si fuera una premonición.

El equipo de Cusco acusó el tanto rival. El Mineiro olió sangre y atacó. De nuevo Cuello se fue en velocidad de Ademar Robles y otro pase suyo acabó ahora en las botas de Bernard en el 39.

En la segunda mitad, Lodi, que hizo recordar a aquel gran lateral que llegó a jugar con la selección brasileña, volvió a rozar el gol en dos ocasiones.

El lateral Alonso Yovera salvó la primera sobre la línea de gol y el portero Ítalo Espinoza se encargó de detener la segunda.

Pese a la desventaja, Cienciano mejoró con el transcurso de los minutos. Tuvo posesiones largas y también puso a trabajar a Everson.

El portero brasileño sacó un cabezazo de Garcés abajo y otro del argentino Bandiera que hizo imposible cualquier intento de remontada.

En la última jornada, Mineiro recibirá a Puerto Cabello y Cienciano a Juventud. Solo el primero del grupo pasará directo a octavos; el segundo jugará una repesca contra algún eliminado de la Copa Libertadores. EFE

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