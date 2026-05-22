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El DJ Cascales salta al estudio de grabación con 'Chocolate' junto a UMEN

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Madrid, 22 may (EFE).- El cronista musical Agustín G. Cascales, o simplemente Cascales, como se presenta en su ya larga trayectoria como DJ, ha lanzado este viernes en plataformas digitales su primer tema, 'Chocolate', en asociación artística junto a UMEN.

"Estoy tan rico, cómeme, ponme contra la pared, que me derrito por tu piel", reza el estribillo de este pegadizo corte que bebe de la música "dance" y el "house" clásico y que llega firmado a la par por ambos artistas junto a Javier Orihuela bajo la producción de Kasem Fahmi.

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Cascales, muy vinculado a la escena cultural LGTBIQ+ por su vinculación como redactor jefe de la revista 'Shangay' desde hace más de década y media, comenzó a pinchar con el pseudónimo de Damien DJ en su etapa como residente del club Shangay Tea Dance, tras el que se convirtió durante diez años en residente de Museo Chicote, además de pinchar en festivales tan reputados como Sónar en 2015.

Ya como Cascales da ahora este nuevo paso junto al madrileño con raíces hispanonigerianas UMEN, cuyo nombre real es Michael Umendu y al que conoció precisamente como programador del escenario urbano del Orgullo de Madrid, donde surgió la química artística gracias a su pasión común por el pop electrónico y el EDM.

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El lanzamiento de 'Chocolate' en plataformas como Spotify llega a la par que un videoclip en el que no faltan como extras otros referentes de la escena 'queer' nacional como la artista Samantha Hudson o su representante y cofundadora del sello Subterfuge, Gemma del Valle. EFE

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EFE

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